疫情推前9月營收增近5倍　美德將原料商產線直搬菲律賓

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疫情推前9月營收增近5倍　美德將原料商產線直搬菲律賓

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-15 16:30:13｜update2020-12-15 16:35:32

▲美德醫療今（15）舉辦媒體餐會，針對2021年「後疫情時代」展望，提出發表。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲美德醫療今（15）舉辦媒體餐會，針對2021年「後疫情時代」展望，提出發表。（圖／記者劉雅文拍攝）
全球疫情持續升溫，台灣雖然相對穩定，但也歷經了多次相關物資的搶購熱潮，其中口罩就是最明顯的例子，不只台灣國家隊，很多業者都紛紛投入口罩、防護衣等生產市場。
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美德醫療集團執行長楊威遠就提到，2020年前9個月美德的營收及稅後淨利，分別為2.87億美元及8463萬美元，各較上年同期成長4.74倍及198倍，分析營收及獲利遽增的原因，最根本還是新冠疫情大爆發的拉抬，讓需求激增。
依據許多國際性組織所做報告，由於各界對於防阻感染的PPE需求持續成長，美德預估未來5年至7年，每年的複合成長率將維持7％至12％。因此接下來美德也將聚焦推廣PPE的「全球常備庫存服務」，與全球政府機構、企業暨個人合作，提供PPE儲存的建構暨管理的全方位解決方案，以確保防護裝備的充足性及有效性。

而且因應全球短鏈趨勢，美德也在日、美、加及歐洲設置物流倉儲中心，提升在地供貨效能，像是在美國北卡羅納州生產「美國製造」的口罩，搶進當地市場，目前北美、歐洲、亞太，以及澳洲市場都有明顯的成長。楊威遠指出，過去口罩占營收比重不到 1%，隨著疫情升溫，海外口罩供不應求，目前口罩的營收比重已經超過一成。美德今年赴美設立新廠、建置的口罩產線日產能約 20萬片，未來還會上架至電商平台Amazon，目標今年第四季獲利將創新高。

同時，美德也與上游核心原料供應商合作，像是與興櫃公司、原物料廠「敏成」合作，敏成將在美德菲律賓生產工廠中設立多個生產線，確保生產不中斷，且未來將擴及其他國家。

看準疫情提升需求，但隨著疫苗的問世，楊威遠也不諱言，未來在訂單量確實會受到一些影響，但就短期而言，歐美市場大量需求還是存在的，為了長久發展，美德未來也大幅拓展O2O虛實整合的產品行銷方案，首度在台灣及菲律賓的各大超商及藥局連鎖店的實體店面，以及相關電商來上架產品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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