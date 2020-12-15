中職／6歲成資助童今初遇張阿姨 王維中：初戀的感覺
中職／6歲成資助童今初遇張阿姨 王維中：初戀的感覺
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-15 16:37:19
前旅外球星、目前效力味全龍的左投王維中今(15)日出席世界展望會活動，現場首度電話連線從6歲起資助他的張阿姨，王維中笑說第一次聽到聲音，「有初戀的感覺」並喊話明年他的首秀能邀請資助人到場觀賽。
王維中因父母離異，兄弟由媽媽撫養長大，生活負擔較大，王維中6歲時成為台灣世界展望會資助童，赴美發展前，王維中親自寫下感謝道別信，為長達14年的資助情劃下美好句點。資助多年但雙方僅透過書信來往，不曾見過或是通過電話，今天在分享會上，王維中首度和張阿姨聯繫上，笑說有初戀的感覺，「快出國那年取消資助，當下比較感傷，因為還沒見到本人親自道謝。」
王維中也笑說小時候當時不懂事，所以信中內容都不記得了，印象最深刻是每次都要寫的「親愛的資助人」6字，不過有時為了逃避練球還會刻意寫很久，王維中也感謝張阿姨給他的鼓勵，「告訴我打球雖然很辛苦，但不要放棄。」並用資助金購買手套、釘鞋等球具。
王維中今年以選秀狀元之姿加盟味全龍，他表示希望明年賽季首戰，能邀請張阿姨到場觀賽。台灣世界展會表示，張阿姨低調不希望露面，今晚會安排兩人私下見面，屆時王維中將送上會中所親簽的簽名球，感謝多年來的照顧。