影／音樂饗宴 「藝見CCO音樂會」26日在彰化演藝廳
影／音樂饗宴 「藝見CCO音樂會」26日在彰化演藝廳
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-15 17:30:00
彰化市立管弦樂團（Changhua City Orchestra）年度音樂會來了！「藝見CCO音樂會」26日晚上將在彰化演藝廳公演，台灣之光知名指揮家范楷西更將帶領市立管弦樂團、汐止城市愛樂管弦樂團及高雄市逢緣合唱團，演出膾炙人口貝多芬第七號交響曲、You raise me up及Hey jude等曲目，16日起開放免費索票。
彰化市是全國各鄉鎮市公所中唯一擁有專屬管弦樂團，市立管弦樂團成立迄今已有17年，兼任市立管弦樂團的市長林世賢表示，真的是天佑台灣，在這疫情紛擾、人心慌慌的亂世中，老天聽見了大家祈禱的聲音，讓我們仍有這個機會一起並肩演出，用音樂撫慰沉浸大家受擾動的心靈。「藝見CCO（樂團英文名字簡稱）音樂會」採免費入場，16日起可前往彰化市公所社會課、彰化藝術館索票，送完為止，會中有德國作曲家貝多芬的第七號交響曲（L.V.Beethoven : Symphony No.7)等管弦作品，及人人都能朗朗上口的You raise me up （你鼓舞了我）與Hey jude（嗨啾）等精典合唱曲目呈現，絕對是場值得欣賞聆聽的音樂盛會。
林世賢說，全球極具盛名的IHG洲際飯店集團旗下的Holiday lnn Express Taichung Park-臺中公園智選假日飯店，本次特別擔任「藝見CCO音樂會」的協辦單位，該集團向來與國內外知名藝術團體合作，本場次音樂會能夠獲得部分經費贊助與演出人員入住接待，實屬彰化市立管弦樂團一大榮耀。
林世賢指出，優秀的彰化市立管弦樂團不僅規劃一系列國內外精彩演出，並用心結合各地優質團隊，努力將音樂推廣到台灣各地，甚而至世界的每個角落，發揮一加一大於二的音樂魔力。除了26日彰化演藝廳公演之外，市立管弦樂團也將在指揮陳永展與林靖偉的帶領下，23日受邀到高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，參加由高雄新希望樂團暨高雄市音樂發展協會主辦的“太陽怎麼還是不出來”音樂會演出。