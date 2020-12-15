台大擬縮短學期至16周　推課外學習同時符合國際需要

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丁詩同表示，現在討論的是在110學年度將每學期18周縮短至16周，讓學生的寒暑假更早開始，其實也讓學生更有機會提早規劃實習或是海外交流等計畫，甚至去打工也可以，這樣的時間配合也比較符合國際學生的需要，
丁詩同進一步指出，國際上的周數大部分都是14到16周，以台灣的學制來說是真的太長了，像現在12月中許多國際生其實都已經要準備回國，配合聖誕節和新曆新年，這通常在歐美大學也是他們的寒假假期開始，那台灣就很難配合，因此就有很多國際學生會詢問老師能不能提前考試，拿到成績，或是提前給作業等等，很多老師其實也覺得困擾，所以其實這次的改革也有這部分的考量。
另外同為台灣大學系統的台科大與台師大，由於涉及學生有跨校選課的需要，因此未來是否與台大共進退縮短學期周數，丁詩同說明，台灣大學系統聯盟每年有7千位同學進行跨校選修，因此如果3校均能一致那的確是比較好的，不過最終結果還是要函報教育部核定，這樣的規劃是希望對同學的學習造成正面影響，讓學生更知道課外的學習也相當重要，而不是只有在教育裡上課才是學習的唯一途徑，國際的大學很多都是藉由課外學習增進學習效能，「這樣的規劃是很正面的。」
至於縮短學期周數會不會降低每學期的學雜費，丁詩同表示，「台大每年花在每位學生身上的資金約為36萬，但一學年的學費僅6萬，即使少了兩個禮拜我想還在合理的範圍之內，目前沒有更動學雜費的打算。」