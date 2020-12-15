朝天宮大法會開香首日　賴清德：人神合作齊心防疫

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朝天宮大法會開香首日　賴清德：人神合作齊心防疫

記者蘇榮泉/雲林報導

calendar_today2020-12-15 17:13:26｜update2020-12-15 17:13:45

朝天宮大法會開香首日
▲總統賴清德祈求佛祖與媽祖保佑台灣，感恩國人上下一心合作防疫。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
北港朝天宮創廟三百多年來舉辦第一場「悲心廣行」水陸普度大法會，釋道合一，邀請全國友宮與會常法師率領高僧團進行長達14天俑經祈法會，副總統賴清德、立法院前院長王金平等人今天共同主持開香儀式，賴清德強調國人明年一定有新冠肺炎疫苗可打，期待藉由人神合作，共同做好防疫、全民安康。
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▲總統賴清德強調明年大家一定有疫苗可打。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
▲總統賴清德強調明年大家一定有疫苗可打。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
副總統賴清德抵朝天宮在董事長蔡咏锝陪同參拜後，登上設在媽祖景觀公園5樓的法會主壇，副總統健步如飛，氣不喘臉不紅地進入法壇，並和總統府國策顧問黃承國、王金平、內政部長徐國勇、雲林縣長張麗善等人共同主持開香，並由高僧團住持會常法師說明「悲心廣行」水陸法會緣由，帶領向佛祖與媽祖祈拜，祝禱全球早日遠離疫情。
▲朝天宮董事長蔡咏锝特地送上朝天宮特製七層防護口罩，請副總統賴清德換上。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
▲朝天宮董事長蔡咏锝特地送上朝天宮特製七層防護口罩，請副總統賴清德換上。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
前院長王金平致詞也肯定政府防疫做得好，加上全民配合防疫，使台灣能在新冠肺炎疫情嚴重中，維持平安，張麗善也強調將會持續做好防疫，期待神明佑民保平安。

賴清德表示，疫情席捲全球，台灣信仰中心的朝天宮舉辦三百年來第一次水陸大法會，在全體董監事支持下舉辦，功德無量，他代表蔡英文總統來開香，並感謝所有功德主的用心；朝天宮連年獲得內政部頒發的宗教公益獎，為防疫出錢出力，所以內政部長身體微恙還要專程坐高鐵來參加的原因，全民一心防疫，令人欣慰。

▲副總統賴清德在董事長蔡咏锝等人陪同，前往設在五樓頂的法會主壇。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
▲副總統賴清德在董事長蔡咏锝等人陪同，前往設在五樓頂的法會主壇。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
賴清德說，蔡英文總統非常關心疫苗情況，衛福部長陳時中也非常用心跟各個國家藥廠採購，國內研發也非常順利推動，他保證明年一定有疫苗可以打，但除了疫苗的保護力外，大家也要把公共衛生措施做好，2層保護力，讓疫情早日止息。

賴清德說，現在世界各國感染新冠肺炎人數已超過7200萬，死亡人數超過160萬人，國際疫情還未停息，包括美國、日、韓等國家疫情還在上升，連德國都實施第2次封城，顯見疫情嚴峻，台灣在蔡英文總統超前布署下，陳時中部長傑出表現，全國人民團結合作，防疫措施做的非常好，受到疫情衝擊程度少。

▲總統賴清德在開香儀式中敬獻供品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
▲總統賴清德在開香儀式中敬獻供品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
世界疫情愈來愈嚴重，連德國先進國家都還第二度封城，台灣防疫雖做得好，但蔡英文總統仍提醒國人務必加強防疫，除了努力防疫，明年大家一定就有疫苗可打了，防疫加疫苗，再加上神明保佑，讓防疫好上加好。

賴清德最後表示，要神也要人，朝天宮長期致力公益，在有災難的時候，都會與中央、地方合作，出錢出力，辦理水陸大法會祈求疫情早日退散，今天我們有神力的保佑，也要有人力的打拚，共同做好防疫。
▲總統賴清德與餐與貴賓合影留念。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
▲總統賴清德與餐與貴賓合影留念。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.15）
副總統賴清德隨即由蘇治芬等人陪同，轉往土庫鎮參訪可可觀光工廠等行程。
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