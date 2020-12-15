專訪／范逸臣為戲躺停屍間　避談同居田中千繪

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▲范逸臣曾為戲躺過停屍間。（圖 / 范逸臣臉書）

▲范逸臣演出舞台劇《你好，我是接體員》。（圖 / 全民大劇團提供）

▲范逸臣（後）睽違12年再度演出舞台劇。（圖 / 萊茯音樂工作室提供）

至於明年的工作規劃他透露，之前拍的一部電影正在等待上映，也期待能和魏德聖導演再度合作電影，不過一切都沒定案。日前被拍到和田中千繪牽手同居，范逸臣被問到相關問題，對感情一貫低調的他表示，「想說不要再回答相關的東西，也問不出所以然，但還是要寫，我就覺得…就這樣吧！」至於有好消息會自己公布嗎？范逸臣依然答非所問：「音樂劇票房大賣我一定會讓大家知道」，相當避談感情問題。