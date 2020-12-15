專訪／范逸臣為戲躺停屍間　避談同居田中千繪

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飾演這角色有沒有讓你想到身邊親人離世感受？范逸臣說自己還沒體會到身邊最親的人離開，但看著演藝圈這1、2年藝人朋友過世，對於離別跟不捨的情緒並不陌生，他也強調「戲裡不是想喚起大家悲哀的那塊，而是珍惜當下的感覺」，希望大家及時去說去愛去做，不要到了離別時充滿不捨，卻換不回任何東西。
這也是范逸臣睽違12年重返舞台劇，他坦言沒有太多不適應，受訪當下已排練1個多月，不過前期也感受到特別緊張，每天都有新的台詞、歌曲要吸收，整場表演有20多首曲子，都還在熟悉當中。至於上半年受到疫情影響，范逸臣坦言不管是大陸還是台灣，很多演出都被取消，直到下半年才上軌道，戲劇也漸漸恢復拍攝。不過，也因為疫情范逸臣多出時間去環島、登山走出戶外，還能回台東陪家人，在家則是做做菜，度過這段期間。
42歲的范逸臣身材一直維持不錯，他表示自己7、8年前接觸到跑步，一直都有維持運動習慣，有空就會去慢跑，飲食方面他笑說：「是比較我不想控制的一塊」，想吃就會滿足自己，再用運動去償還，如果照鏡子發現自己變胖了，就知道差不多該運動了，多年下來他靠著這種方式維持著標準身材。
范逸臣最新一張專輯停留在2013年，從電影《海角七號》後他到大陸去發展，感覺消失螢光幕前許久，台灣觀眾也好奇他去哪了？范逸臣表示這些年在台灣螢光幕前消失比較久，其實在大陸都有拍戲，只是迴響不大，才讓人感覺消失了；音樂方面因之前唱片公司結束營業，目前還沒談到合適的合作對象，一切都還在等待，有考慮獨立做發行，歌曲部分也還沒錄製完成。
至於明年的工作規劃他透露，之前拍的一部電影正在等待上映，也期待能和魏德聖導演再度合作電影，不過一切都沒定案。日前被拍到和田中千繪牽手同居，范逸臣被問到相關問題，對感情一貫低調的他表示，「想說不要再回答相關的東西，也問不出所以然，但還是要寫，我就覺得…就這樣吧！」至於有好消息會自己公布嗎？范逸臣依然答非所問：「音樂劇票房大賣我一定會讓大家知道」，相當避談感情問題。