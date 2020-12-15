幼兒食品鎘超標原料來自公糧？農委會：符合一般食用標準

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對於旗下產品鎘含量超標，宜蘭食品回應稱，米餅所使用的米原料，都是從農糧署購入的國產米，且該產品也有通過標準0.4ppm，是屬於合格的一般食品，並未在包裝上標註為嬰幼兒副食品等字。
對於農糧署所產米涉及重金屬超標，陳駿季今表示，為提升國產稻米品質並維護消費者食用安全，農糧署去年規劃抽驗3000件，實際抽驗3245件，合格件數3178件（合格率97.94％）；今年截至11月底已抽驗4170件，合格件數4114件（合格率98.66％），不合格農友移請直轄市、縣市政府依農藥管理法查處，並列為次期作抽檢對象；不合格公糧則專案控管不得加工。
陳駿季指出，為確保國產公糧的衛生安全，農委檢驗多重農藥殘留、重金屬及真菌毒素等三大項目，去年檢驗100件，合格93件（合格率93%）；今年規劃150件，已檢驗132件，合格130件（合格率98.5％），其中重金屬項目皆符合規定；另外，另針對宜蘭食品所稱採購公糧部分，經查今年宜蘭縣抽驗6件皆合格。
若查驗到農作物重金屬含量超過食品衛生標準者，農委會也將立即管制採收並剷除銷毀。據統計，今年截至11月實際採樣水稻477件，檢驗結果其中13件的鎘、鉛、無機砷（鎘5件、鉛2件、無機砷6件）含量超過「食品安全衛生管理法」所定重金屬限量標準，已由直轄市或縣市政府立即予以剷除銷毀，剷除面積約2.691公頃；針對宜蘭縣共採樣水稻5件，其重金屬均符合「食品安全衛生管理法」所定重金屬限量標準。
陳駿季表示，依據衛福部「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，食品中米的重金屬鎘的限量為0.4ppm，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04ppm；本次消基會檢測4件產品重金屬鎘含量介於0.05至0.3ppm，如果是一般食品則符合食米重金屬鎘限量標準，但若為嬰幼兒副食品則未能符合規定
陳駿季強調，公糧所提供的米原料，都有通過一般食品標準，但若是業者要拿來做嬰幼兒食品，都需要跟農民另外契作，這部分若有需求可由農糧署協助；明年將也推動推公糧實名制，以區域為單位，比現行的鄉鎮為單位更細，以加強未來的公糧溯源機制。