囤積民生必需品會開罰！蔡壁如：囤屋政府不該視而不見
囤積民生必需品會開罰！蔡壁如：囤屋政府不該視而不見
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-15 18:00:21｜update2020-12-15 18:14:20
政府宣示打炒房，祭出信用管制、實價登錄2.0等相關措施。不過，台灣民眾黨質疑房屋是生活必需品、居住權是基本人權，房屋被大量囤積、閒置，政府不該忽視。
行政院長蘇貞昌今（15）日前往立院做施政總質詢，民眾黨立委蔡壁如質詢一開始表示現在搭公共運輸系統要戴口罩，但是不少學生反映口罩一個5元，對每天搭捷運的學生來說，是不小負擔，希望能夠降低價格。蘇貞昌表示，口罩現在「多一片少一塊錢」。蔡壁如希望政院能夠回去研究看看，蘇貞昌答應會回去研究。針對央行祭出信用管制打房，蔡壁如表示肯定，但是認為抑制房價應該各部會聯手，政府迴避囤房稅的問題，是治理失靈的問題。蔡壁如舉例指出，果菜價格漲要抓菜蟲、衛生紙短缺要查通路，疫情期間如果有哄抬口罩的行為，可以依刑法251條處罰。蔡壁如認為，房屋是民生必需品，被大量囤積、閒置、惡意抬高價格，為何政府可以視而不見？
蔡壁如強調民眾黨主張「囤房重稅、單一減稅」的立場，並不是要懲罰多屋者，而是要誘導多屋者釋放空屋，她更詢問行政院能否於下個會期提出「囤房稅」？財政部長蘇建榮回應表示，房屋非自住大多為租屋，「出租減稅」是鼓勵多買房、多出租，這反而與「囤房稅」互相衝突，因此政策必須去做通盤檢討。
蘇建榮表示，如果房東漲價，反而會造成年輕人租不起房子，他強調，財政部會積極找地方政府溝通，要如何有效落實，讓多屋者增加持有成本，要能落實才是真的好的「囤房稅」政策。