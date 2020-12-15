孫安佐開庭前一家人為公益同框　孫鵬哽咽：還有路要走

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孫鵬表示這次會想拍公益影片，正是那段時間在美國遠離家鄉，體會到社會上有很多不為人知家庭的辛苦，「這幾年，大家也知道我們遇到的事，同理心，一定還有很多需要幫助的人。」狄鶯也提到，拍攝影片當天伍宗德問她一家人合體，要不要發媒體採訪，狄鶯趕緊拒絕表示不想特別宣傳，就怕被說矯情、故意做公益，「我只想做好該做的事」，笑稱兒子孫安佐也不喜歡太張揚。
孫安佐從美國回來後，開設自己的YouTube頻道當YouTuber，面對網路上的酸民，他表示，「你自己生活過得很慘，不代表大家跟你一樣沒用，他們沒辦法認同別人的好，大多數人都是這樣想。」他坦言自己根本不在意那些人，無法對他的生活造成影響，「真的沒看過那些人在我面前說一樣的話，網路講X話的人，真的吃飽太閒。」
談到這2年多來的生活，孫鵬表示，每個家庭遇到的生活都不一樣，遇到事情只有面對，難過哽咽的說：「我比較…反正很辛苦，還有路要走。」孫鵬這些日子努力重建家人的生活慢慢步上軌道，但孫安佐回台後被士林地檢署依製造手槍未遂罪起訴，官司還在進行中，明（16）日將再度開庭，狄鶯避談相關問題只說順著走，孫安佐則回：「司法永遠是維持公正性，本來就是公正公平」，淡然面對官司纏身。