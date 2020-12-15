明倫社宅月租4萬誰的決策？都發局長坦言：市長室

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工務委員會下午審查住宅基金預算，許多議員對於明倫社宅的高租金提出質疑，民進黨議員洪健益質疑，大家會針對明倫社宅租金，是質疑北市是否有一市兩制的問題，之前租出去的（租金）跟現在租出去的（租金）一樣？北市府愛講的自償率，那是在商業行為上投資報酬率的計算，北市府怎麼會用這三字？且以前沒有這種算法，現在突然有這種算法？
游淑慧也批，新公式是106年才有的，以前健康社宅、興隆社宅可能都不是這套公式吧？為什麼就是明倫社宅特別倒楣？
現場議員追問，到底是誰提出自償率？誰認為市價85折與實際不符，應維護財務永續？
不過，黃景茂未正面回應，僅指市長室主席柯文哲最後決議，台北市今年的大橋頭、木柵、金龍、明倫社宅自償率不應低於100%。
而對於北市府10月呈報前的租金，怎麼到11月公告租金暴漲1.8倍？中間轉折為何？黃景茂指出，市府社宅租金預算造成誤解，從2018年健康社宅招租開始，第一年送的預算是以室內實坪送預算，但實際招租時，是以加入公設的權狀坪數，核實計算租金。黃說，第一年就弄錯了。
至於議員追問弄錯幾年了？北市都發局科長陳正廷補充，北市社宅比較大量推出是從健康社宅開始，107年當時在編列預算，就是先以室內坪數來計算，之後以實際的坪數編列。
議員徐巧芯詢問，若一直都這樣計算，那錯在哪裡？所謂的弄錯是指什麼？黃景茂回應，是指隔年就完工的社宅，要編列明年歲入時，沒有按照實際坪數，而是照室內坪數。
工務委員會王欣儀強調，107年以前不是這樣的，這是107年後市府認為送進預算要用室內坪數來報，也就是健康社宅開始，北市府做了這樣的選擇，決定用這樣來報預算，所以當時這樣決策、選擇，就是錯誤的做法、政策。
新聞來源為Newtalk 新頭殼