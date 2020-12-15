台大新竹分院成立腎臟移植中心　助患者擺脫洗腎人生

過去新竹地區腎衰竭的病友常常要遠赴北部醫學中心尋求換腎的治療，目前臺大醫院新竹分院已成功為兩位腎衰竭病友移植，讓竹苗地區的病人可直接在地移植。台大醫院新竹分院今(15)日 上午於該院舉辦「腎臟移植」記者會，邀請腎臟移植成功的吳先生，分享其腎衰竭後接受移植治療的心路歷程，院方也為吳先生準備蛋糕慶祝術後恢復良好，重拾生活品質。

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▲臺大醫院新竹分院今日上午於該院舉辦「腎臟移植」記者會，邀請腎臟移植成功的吳先生，分享其治療心路歷程，院方也為吳先生準備蛋糕慶祝術後恢復良好。(圖/記者金祐妤攝,109.12.15）

× ▲臺大醫院新竹分院今日上午於該院舉辦「腎臟移植」記者會，邀請腎臟移植成功的吳先生，分享其治療心路歷程，院方也為吳先生準備蛋糕慶祝術後恢復良好。(圖/記者金祐妤攝,109.12.15）

臺大醫院新竹分院副院長兼移植團隊召集人蔡孟昆教授表示，當病人罹患慢性腎衰竭，腎臟無法排毒，同時出現尿毒症狀，體內的代謝廢物必須改由血液透析或腹膜透析移除，以維持生活機能，然而，依賴透析療法生活品質不佳，而且可能出現血液感染、廔管阻塞，腹膜炎等併發症。

腎衰竭病友平均十年存活率約五成。治療腎衰竭最好的方式是腎臟移植，藉由大愛或親屬捐贈的腎臟植入病人後腹腔，恢復原本排尿排毒的功能，成功之後就不必再依賴透析治療，而病人則需要服用抗排斥藥物，移植後病人的十年存活率約有八成五。



臺大醫院新竹分院外科部醫師林昊諭指出，臺大新竹分院設有器官移植捐贈管理小組，整合院內多個臨床與醫事科部，成立跨專科器官捐贈工作小組與腎臟移植團隊，積極推動器官勸募活動及健保卡器捐註記，今年獲得器捐中心表揚為優秀器官勸募醫療機構。院方表示、未來將持續推廣器官勸募與活體腎移植，造福更多腎衰竭的病友。





11月中旬，一位內科加護病房的病人不幸腦死，家屬發揮大愛同意器官捐贈，其中一枚腎臟由該院為吳姓病人進行移植，手術後吳先生恢復順利。此外，該院外科移植團隊日前也為一位父親進行捐贈手術，將他的左腎移植給兒子，手術進行順利，恢復良好也出院。