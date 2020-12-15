野百合世代從政者眼中的李登輝　陳其邁、鄭文燦話當年

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野百合世代從政者眼中的李登輝　陳其邁、鄭文燦話當年

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-12-15 19:17:05

國立中山大學「李登輝先生紀念座談會」下午場次，邀請高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦對談「野百合世代政治從業者眼中的李登輝」，左起為中山大學社會系教授蔡宏政、高雄市長陳其邁、中山大學校長鄭英耀、桃園市長鄭文燦、中山大學副校長黃義佑、對談主持人中山大學亞太所助理教授黎寶文。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲國立中山大學「李登輝先生紀念座談會」下午場次，邀請高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦對談「野百合世代政治從業者眼中的李登輝」，左起為中山大學社會系教授蔡宏政、高雄市長陳其邁、中山大學校長鄭英耀、桃園市長鄭文燦、中山大學副校長黃義佑、對談主持人中山大學亞太所助理教授黎寶文。（圖／記者鄭婷襄攝）
國立中山大學李登輝政府研究中心今（15）日舉辦「李登輝先生紀念座談會」，同是野百合世代、五年級生的高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦，一路從學生運動到現在，兩人都當了六都的市長，下午合體對談「野百合世代政治從業者眼中的李登輝」，一起話當年。
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高雄市長陳其邁指出，台灣民主的改革從野百合學運開始，由下而上，在台灣民主改革的過程裡面，李登輝總統是最關鍵的人物，假如沒有李登輝總統當時做的決定，相信現在台灣民主的面貌會截然不同，回頭看1990年，李登輝總統終其一生是有階段、有策略，循序漸進來推動台灣民主改革的進程，當年和鄭文燦兩人也沒有想到，竟然可以自由自在坐在這裡談論李登輝，還能對國家有想像、對社會有理想。

▲鄭文燦認為，李前總統以堅定的意志、高超的政治手腕，一方面運用外部改革力量，另一方面在內部強化改革的正當性，擺平內部的反對力量，若是換另外一個領導者，也許就是另一個故事了。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲鄭文燦認為，李前總統以堅定的意志、高超的政治手腕，一方面運用外部改革力量，另一方面在內部強化改革的正當性，擺平內部的反對力量，若是換另外一個領導者，也許就是另一個故事了。（圖／記者鄭婷襄攝）
桃園市長鄭文燦說，他和陳其邁被稱作野百合世代，都參與、見證了台灣由威權走向民主的過程，兩人都是五年級生、一九八零年代成長，經歷學生運動，後來成為市長；面對改革，很多新興民主國家執政者都會分兩派，「接受改革」或是「強力鎮壓」，李登輝的時代就是「分期付款」的改革，一步一步走向民主，如果當時領導者是另外一個，也許歷史就改寫，可能像一九八九年天安門事件，結果是悲劇收場，中共強硬派佔上風，改革派全面陣亡。
鄭文燦認為，雖然李登輝總統是「分期付款」式的改革，不是一步到位，並沒有很徹底的檢討過去，這也是後來為什麼轉型正義的課題會被提出來，因為我們沒有經過的那個革命式的斷層的過程，但畢竟付出最少的流血的代價、最少暴力的代價、最少仇恨的代價，呈現一個不一樣的民主，相信李前總統是有非常重大，而且無法取代的貢獻，也是在全世界民主轉型過程的領袖中，最具有魅力、且完成的最好的一個領袖。
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