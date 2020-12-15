野百合世代從政者眼中的李登輝　陳其邁、鄭文燦話當年

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高雄市長陳其邁指出，台灣民主的改革從野百合學運開始，由下而上，在台灣民主改革的過程裡面，李登輝總統是最關鍵的人物，假如沒有李登輝總統當時做的決定，相信現在台灣民主的面貌會截然不同，回頭看1990年，李登輝總統終其一生是有階段、有策略，循序漸進來推動台灣民主改革的進程，當年和鄭文燦兩人也沒有想到，竟然可以自由自在坐在這裡談論李登輝，還能對國家有想像、對社會有理想。