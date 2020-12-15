NBA／「阿舍哥」命中率超越柯瑞！熱火射手推廣台灣美食
NBA／「阿舍哥」命中率超越柯瑞！熱火射手推廣台灣美食
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-15 18:18:38
阿舍食品今(15)日宣布，正式簽約NBA熱火隊頭號三分射手Duncan Robinson擔任年度代言人，這位「阿舍哥」未來將擔任推廣台灣美食的重任！
今年26歲的Robinson身高203公分，體重97公斤，2018年加盟NBA邁阿密熱火，如今是熱火隊的先發球員。Robinson的定點接球（catch&shoot）三分命中率高達46.2%，不只超越勇士隊的Curry跟Thompson，更刷新NBA歷史紀錄，是新一代定點三分王。Robinsonn與阿舍食品的淵源，來自於2013年，當年他就讀美國密西根大學，平時喜愛吃麵食的他，偶然在校園附近的超市中購買到阿舍乾麵，品嘗後從此愛不釋口，今年年中，透過經紀人主動聯繫阿舍食品，表達合作之意。
對於能成為阿舍食品的代言人，Robinson興奮表示，「很高興能跟阿舍乾麵成為合作夥伴，多年來我都是這個品牌的擁護者，我一直都在尋找快速、便利又美味的健康餐點，這就是為什麼，阿舍乾麵最適合我，同時也是我選擇合作的原因。 」成為「阿舍哥」之後，Robinson第一份任務就是與阿舍食品合作，捐贈了上萬包的阿舍乾麵，給位在南佛羅里達的非營利性國內飢餓救濟組織，希望能幫助當地25%受困於糧食短缺的民眾，讓他們免於挨餓，未來鄧肯也將以不同形式，持續發揮代言人的角色。