不只金檢！金管會打房再出招　8銀建築貸款過高加強管控

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金管會強調，銀行應落實辦理不動產貸款的風險集中度控管及遵循銀行法相關規定，將資金、作業成本及風險因素納入放款訂價的措施，基於風險管理基礎，適度增提備抵呆帳，以達保守穩健經營目的。
至於為何要緊盯建築貸款集中度風險的管理？銀行局解釋主要是督導銀行強化不動產貸款的風險控管、健全銀行業務經營，並維護一般民眾購屋申請房貸的權益。
鎖定這8家銀行之外，在通案部分，金管會也將密切注意銀行辦理不動產貸款的逾期放款比率、銀行法第72條之2比率及備抵呆帳提列比率等監理指標，還有適時對全體銀行進行壓力測試。
近來財金部會積極打炒房，除中央銀行祭出選擇性信用管制措施之外，金管會在11月3日本國銀行總經理業務聯繫會議中，也已提醒銀行不動產授信應向消費者充分揭露資訊，審慎核實鑑價，之後也已分別函請各銀行及票券金融公司就不動產授信缺失態樣，應確實檢討改善相關內部控制制度及作業程序，並宣布啟動專案金檢，以了解金融機構辦理餘屋貸款、土建融、投資客及豪宅貸款的風險控管情形。
日前央行發布不動產貸款針對性審慎措施後，金管會也立即配合將這些項目納入檢查重點。金管會強調，相關措施都以不影響一般民眾申請購屋貸款的前提下為原則，強化金融機構對不動產授信業務的風險控管，以維護資產品質及金融穩定。