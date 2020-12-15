野百合世代看香港問題　陳其邁：德不孤必有鄰

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鄭文燦說，日前看到黎智英先生從被關押，到用鐵鍊圍著走出來，這畫面讓很多人覺得很心酸、很震撼，今天的香港，面對的是一個巨大的，好像難以挑戰威權中國，自己在台灣由威權走向民主的過程中，總覺得「走過黑暗的山洞，總是會看到天光」，總有一天會改變，記得大學一年級時，一群朋友就在問「國民黨倒台了，我們要做什麼？」，另外一個學生就說「國民黨不太可能會倒台」，因為在當年連反對黨都沒有。
為什麼台灣需要挺香港？鄭文燦認為，香港是站在第一線，97年是一個斷層、2020年又是一個斷層，而這次斷層之後，港人治港沒有了、一國兩制也沒有了，香港情勢需要全世界來關注，很佩服香港年輕人還沒有放棄對香港的堅持，台灣需要保護自己的民主，台灣自己要挺住，更要挺香港。
陳其邁則說，「相信民主」是自己信奉的價值，今年市長補選時，曾和高雄學生民主聯盟有一個座談會，當年自己和鄭文燦都是20歲出頭，現在自己的幕僚也都是20多歲，青春正對時，年輕人從太陽花學運到後來關心香港議題，在時代的巨輪下，讓年輕人放手去做。
對於香港問題，陳其邁則舉市長選舉期間去爬柴山的故事為例，爬了一段遇到一個阿伯說「5分鐘就到了」，爬了5分鐘怎麼還沒有到，阿伯說「再5分鐘就到了」，結果這段路程總共被講了10次「5分鐘就到了」，最後花了大概1小時20分鐘才爬到山頂。
陳其邁認為，香港也是這樣，人在此山中，往下走就是失敗，現在只有一條路，總有一天會走到終點，全世界都在看香港人展現出來的精神是什麼？大家都很關心香港，黎智英追蹤蔡英文總統的推特，這樣也有事！但「德不孤必有鄰」，全世界現在都在看香港學生怎麼做，他們做的比我們以前還好幾百倍、更厲害，還是要堅持下去，高雄撐香港。