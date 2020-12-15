影／獲選2020技職之光證照達人　機械之子入榜

技職有藍天！第16屆技職之光榮譽榜揭曉，全國僅9名高中職學生得獎，國立員林農工校友蔡致祥就讀職校期間一連拿下8張證照，獲選為技職傑出獎技術型高中組證照達人，創下員林農工4年內第三位得到技職之光的學生。

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蔡致祥說，家族是零件加工的傳統機械廠，他和弟弟從小學的假日就到工廠跟著父親見習，看著父親和伯父揮汗如雨的背影，不但不退縮，反而產生興趣，立志長大後也要從事機械加工，為追求夢想，蔡致祥堅持選擇技職學校就讀。

員林農工培訓選手，上課日的下午6點到9點，假日上午9點到下午5點，蔡致祥幾乎不缺席，有時假日自動延長到晚上9點，機械科主任鄭智豪說，蔡致祥屬於勤能補拙型選手，是選手之中最認真、最踏實，雖然全國工科技藝競賽失利，但繼續鍛練技藝，不但取得CNC車床證照，員農畢業後的暑假他考取氣壓丙級證照，值得作為學弟妹的榜樣。

▲蔡致祥全國工科技藝競賽失利，但繼續鍛練技藝，取得CNC車床證照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

蔡致祥說，練習常會遇到撞牆期，不知如何是好，到最後找指導老師、機械科主任鄭智豪討論，再根據老師的指導，自己多花時間研究和練習，自己用心突破所得到的答案，永遠牢記。蔡致祥期勉也進入員林農工的弟弟認真學習，也拚證照。

蔡致祥感謝老師們利用課餘假日時間熱心傳授課堂以外的技術與知識，所以在這三年內只要是老師推薦可以報考的相關證照，我都會去嘗試，並願意花時間練習；蔡致祥目前就讀勤益科大機械系產業攜手專班一年級，未來規畫報考模具乙級證照，大四準備報考研究所，為畢業後的創業扎穩基礎。員林農工106學年、107學年各有建築科陳柏叡、機械科柯程祐獲選技職之光。

▲國立員林農工校友蔡致祥就讀職校期間一連拿下8張證照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

員林農工實習處主任王弘仁表示，教育部技職之光榮譽榜每年都會頒獎給高中職與技專院校碩博士生在技藝能上卓越表現的學生，分為「競賽卓越獎」和「技職傑出獎」，今年在技職傑出獎除了頒發證照達人，更設立「電力與能源工程達人」及「職業安全衛生與環境管理達人」，積極重視技職教育與職場現狀接軌。