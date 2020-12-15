中職／王維中親送簽名球 張阿姨感動落淚稱讚字工整
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-15 19:13:27
前旅外球星、味全龍左投王維中自6歲開始成為台灣世界展望會資助童，今(15)日出席分享會和資助人張阿姨首度通話，會後王維中親自送上簽名球，張阿姨感動落淚，笑說，「你的字都沒變，還是那麼工整。」
分享會後王維中將預備好的簽名球親自送到張阿姨手中，祝她聖誕快樂。第一次見面的兩人給彼此一個大大的擁抱，張阿姨感動落淚道，「當年照片上那個瘦瘦小小、看起來營養不良的孩子，如今長好大了！」兩人一同翻閱過往書信，張阿姨看著簽名球上的簽名，笑說：「你的字都沒變，還是那麼工整。」台灣世界展望會將於一月底，分別於台北﹙1/27﹚、台中﹙1/29﹚、嘉義﹙1/30﹚舉辦三場「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福 音樂．故事分享會」，邀請民眾在春節前夕，偕親友一同前來聆賞更多展望會自立青年的精彩表演與感人故事，帶著滿滿感動邁向新年！欲參加音樂暨故事分享會的民眾，請上台灣世界展望會官網。疫情衝擊下，今年上半年，台灣世界展望會服務的國內特殊景況家庭數，已較去年增加約20%；統計至9月底為止，特殊景況扶助金之發放受益人次，更較前一年增加近50%。年關將至，展望會自即日起透過「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福」活動，要為所服務的45,000名兒童及其家庭，募集象徵助學、平安、健康、希望的1萬個祝福紅包，投入台灣貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金，與弱勢家庭暨青少年培力發展工作。