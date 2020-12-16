《以家人之名》被敲碗拍第二季　男星曝婚後日常模樣

被時尚界盛讚臉蛋完美零死角，榮登2020亞太地區百大帥哥第7名殊榮的宋威龍，因拍攝《以家人之名》與張新成、譚松韵累積深厚好情誼，雖然現實生活中，3人年齡是倒過來，21歲的宋威龍最年幼，比張新成25歲跟譚松韻30歲還小幾歲，但他表示相處完全零隔閡。宋威龍特別提到戲裡飾演海潮爸爸的涂松岩老師，被封「國民爸爸」的他，宋威龍很榮幸能與涂老師合作，「跟涂老師對戲，每次都能感受他眼裡那份真情流露，總是讓我自然而然跟著情緒到位。」

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▲▼宋威龍（下圖右）主演的《以家人之名》討論度很高。（圖 / LiTV、歡娛影視提供）

× ▲▼宋威龍（下圖右）主演的《以家人之名》討論度很高。（圖 / LiTV、歡娛影視提供）

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由於《以家人之名》口碑極佳，不少粉絲敲碗跪求劇組能拍第二季，宋威龍也幻想說出劇情裡，最後他與小妹成為愛侶婚後的日常模樣，「其實後續我跟尖尖在一起時就很甜了，婚後當然會繼續延續這種狀態！我們從小一起長大，相處模式不會有太大改變，但疼愛尖尖是不會少的。」宋威龍用戲裡凌霄大哥角度回覆，完全滿足所有粉絲幻想。

▲宋威龍談自己感情觀。（圖 / LiTV、歡娛影視提供）

× ▲宋威龍談自己感情觀。（圖 / LiTV、歡娛影視提供）

現實生活中，宋威龍有個與自己感情很好的姊姊，思想傳統的他，雖然跟姊姊兩人互相扶持，但心裡還是希望身為男生的自己，要多照顧女生些，多替姊姊分擔。而聊到感情觀，宋威龍則堅持專一到底，希望兩人相處模式是彼此感覺舒服，能輕鬆談心即可。若面對女生婉拒表態不愛你時，你會選擇放棄，讓彼此自由，還是執著繼續等待？宋威龍直率的說：「如果對方不愛，我就放手讓彼此自由，未來充滿希望與寬闊的路，各自努力追求屬於自己的幸福才是最好的方式。」