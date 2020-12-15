中市警局招兵買馬 將組「空軍」成立無人機警察隊
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-12-15 19:42:10
無人機在治安、救災上已廣泛應用，且「民航遙控無人機」已於今年3月31日正式上路，台中市警察局為了成立「無人機警察隊」，近日廣招有興趣的員警報考培訓考照，預計錄39人，卻有近300人報名，本月經過學科、術科兩波考試後已選出39位優秀員警，警局後續將整備更多勤務用及練習用無人機，辦理教育訓練並輔導考取專業操作證，儘速擔任科技治安新任務。
台中市警局早在5年前(104年)即提前佈署，由預防犯罪科購買一批6軸式無人機成立機隊，並號召各分局派選員警參加訓練成為種子教官，但後來種種因素無法完全落實，只零星地曾在107年臺灣世界花卉博覽會、109年臺灣燈會、選舉造勢等大型活動飛一飛，協助觀測會場狀況，平常一批無人機即束之高閣。隨著無人機運用的浪潮無法擋，「民航法遙控無人機」專章新規亦在今年 3 月 31 日已正式上路，台中市警察局再度認真地推動無人機協助治安工作的計劃，決定擴大招募成立任務編組「無人機警察隊」，消息一釋出，獲得熱烈詢問與報名，警局預計錄取39人，上（11）月24、25兩日舉辦學科考試，高達243人報名競爭，員警須需於60分鐘內完成50題題目，考試內容針對法律規定、技術操作、物理原理、模擬飛行狀況等出題，學科考試達90分的員警，於本（12）月1、2兩日參加術科考試，實際操作練習機，考生需站立於標示線內操作無人機，航行至指定目的地，測試考生的精巧手感。
經學科、術科兩波考試，共篩選出39位優秀員警，後續臺中市政府警察局將整備更多勤務用及練習用無人機、辦理教育訓練、輔導考取專業操作證，並規劃成立無人機警察隊，以符合民航局「無人機專區」標準前提下，廣泛運用於各項警政勤務，守護臺中市民。