社宅租金過高沒得補救！都發局：只能三年後換約再降租
社宅租金過高沒得補救！都發局：只能三年後換約再降租
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-15 19:27:56
為了台北市長柯文哲所要求的「財政紀律」，自明倫社會住宅開始，都會採取「100%自償率」的計算模式去制定每月租金，導致明倫社宅出現一個月4萬500元的高額租金，引發社會各界議論。而針對是否有可能降租，台北市都發局長黃景茂，今天（15日）下午表示，社宅簽約後下1個3年租約的租金調降沒問題，但目前價格是不是能直接降價，還要再跟台北市長柯文哲報告。
台北市議會工務委員會今天下午審查住宅基金預算，席間就有許多議員將焦點鎖定在社宅租金。黃景茂坦言，今年推出的4處社宅租金，原以附近中古屋平均租金85折，以及民眾薪水可負擔來換算租金，但經過2度提市長室會議後，決議租金改為自償率100％計算。不過國民黨台北市議員游淑慧則直言，社會住宅在蓋時就要思考永續性，而不是從民眾身上來把錢賺回來，「捷運自償率才3成，難道就沒有永續嗎？應該讓人民住得起，這才是目的」。而對於現階段是否有可能直接降租？黃景茂則表示，租金下一個3年換約時降租沒問題，但這次還要向柯文哲報告，因為已經公告招租，必須考慮法令規定。而會後都發局也隨即發布新聞稿，表示市府已檢討社宅永續經營及民眾可接受的租金設定，考量社宅興建、營運、長期修繕、稅賦等成本，依照住宅法第25條斟酌承租者家庭所得的狀況、負擔能力及周邊市場房價行情等來定價。都發局強調，為避免未來社宅面積過大導致高租金，目前同步從社宅規畫設計及營運管理面進行檢討，社宅設計會以居住空間實用為主，並注意城市美學、環境舒適度、兼顧公共空間品質等。都發局表示，會滾動式檢討、調整社宅設計及坪數面積，訂立各房型居住坪數，包含陽台、大小公設等，避免住宅坪數過大以致租金過高。