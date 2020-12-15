讓家人重享天倫　王惠美表揚有功員警

彰化縣警察局全面清查失蹤超過3年的失蹤人口，連續尋獲失蹤20年、13年、12年及8年的女子，不僅讓當事人與家人團圓，更幫助當事人恢復正常人的身分，讓家人團聚重溫天倫，縣長王惠美今（15）日上午到縣警察局表揚有功員警，同時也表揚偵破詐騙、強盜案等案件的員警及協助防制詐騙的銀行行員。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化縣長王惠美到縣警察局表揚有功員警，同時也表揚偵破詐騙、強盜案等案件的員警及協助防制詐騙的銀行行員。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

× ▲彰化縣長王惠美到縣警察局表揚有功員警，同時也表揚偵破詐騙、強盜案等案件的員警及協助防制詐騙的銀行行員。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

王惠美前往警察局頒獎鼓勵有功警察人員，同時表揚6位偵破槍砲、強盜、搶奪、詐騙機房、竊盜及毒品等有功員警，以及協助防治詐騙的銀行行員，王惠美說，這幾次能找到失蹤的鄉親不是偶然，而是縝密偵查的必然，她很感謝警察鍥而不捨科學辦案的精神。

彰化縣近來尋獲的失蹤人口案件，包括田中分局清查轄內失蹤人口，重啟調查民國2008年失蹤的國小五年級謝姓女童案，經過員警鍥而不捨追查，終於在高雄市尋獲，她失蹤12年，現已23歲；員林分局利用新興科技，在失蹤人口家屬同意下採集DNA檢體，經送往法務部法醫研究所逐一比對，發現安置於花蓮縣玉里鎮化名為「社遊琴」遊民檢體竟相符，母女失散20年再相見，不禁相擁而泣；此外，和美分局也尋獲失蹤8年的黃姓女子、鹿港分局尋獲失蹤13年石姓女子。

王惠美說，維護治安，是警察的天職，每件刑案都是社會治安的毒瘤，都可造成民眾生命財產安全的威脅，警察同仁盡忠職守努力的鏟除，要讓縣民生活更安全，保障生活居住環境，感謝全體警員的辛勞。