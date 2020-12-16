蔡英文談社宅：盼願意參與比唱衰的人多

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蔡英文談社宅：盼願意參與比唱衰的人多

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-16 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
對於蔡英文稱明年將蓋1萬5千戶社會住宅，台北市長柯文哲唱衰「當然不可能」，總統蔡英文今（15）日在臉書發文暗酸說，推動社會住宅並不容易，她一步一步認真做。只要願意參與的人比唱衰的人多，年輕朋友最在意的居住問題，一定可以持續改善。
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蔡英文今晚透過臉書發文表示，這幾天，社會住宅引起一些討論，她想跟大家談一下。在台灣，推動社會住宅非常不容易。過去的政府做不到，她上任後則堅持要用力推動。為什麼政府要蓋社會住宅？因為確實有許多剛出社會的年輕人，會有居住的需求。尤其在都市打拚的年輕人，幾乎都必須面對居住的壓力。這一點，她在2010年參選新北市長時就清楚知道，當時她也是第一個把住宅政策當成主要政見的候選人。
蔡英文說，隔年她準備參選總統，進一步在「十年政綱」中提出住宅政策的長期藍圖。到了2014年，公民社會集結發起「巢運」，年輕朋友夜宿在台北街頭上，強烈表達了對居住正義的訴求。

蔡英文說，確實，相較於國際上的先進國家，台灣的社會住宅比率實在太低了。過去的政府不重視、忽略不管，但她覺得有責任推動。2016年她擔任總統後，社會住宅就是她最堅持的重要政策之一。

蔡英文說，第一任的四年中，她和民進黨執政團隊，一同修改住宅法、通過租賃專法，設置國家住宅及都市更新中心。「我們一步一腳印，為社會住宅打好制度基礎」。

蔡英文說，她設定了要直接興建12萬戶社會住宅，加上8萬戶民間空餘房屋的「包租代管」，總共20萬戶社會住宅的總目標。截至目前為止，中央和地方興建的社會住宅，已經超過4萬戶，明年更要一口氣興建1萬5千戶，土地準備好了，財源也找到了，速度越來越快，絕不會停下腳步。

蔡英文說，要再強調一次，推動社會住宅並不容易，不過這幾年中央政府從不鬆懈。她要特別謝謝內政部和住都中心辛苦的同仁，他們被她緊盯著進度，一刻都沒有放鬆。她也肯定 地方政府共同參與，溝通協調不容易，政策推動起來也總會有精進的空間。不過，她相信中央和地方，對於辦理社會住宅、改善居住問題的核心目標，都是堅定的。

蔡英文說，不只要推動社會住宅，因應不正常的炒房現象，行政院蘇貞昌院長也已經推出「五大措施」，希望用政府的力量，從各個層面來落實居住正義。

蔡英文說，從倡議到實踐，她一步一步認真做。只要願意參與的人比唱衰的人多，年輕朋友最在意的居住問題，一定可以持續改善，越來越好。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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