痛批民進黨票選假消息 國民黨：執政黨不該球員兼裁判
痛批民進黨票選假消息 國民黨：執政黨不該球員兼裁判
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-15 21:46:50
民進黨今（15）日起在官方line帳號舉辦「敢按呢？2020十大錯假訊息」票選活動，國民黨指出，民進黨身為執政黨，卻靠著「打擊假消息」的手法，不斷動用社維法進行裁罰，但大多數裁罰案件都被法院撤銷。國民黨表示，執政黨不該以政府公權力，主動介入判定消息真假、予以裁罰，此舉完全違背民主的精神與價值。
國民黨在臉書粉專發文指出，民進黨辦「年度十大假消息票選」，真的是想要讓國人更了解假消息，還是只是想要搞大內宣？民進黨提供的「境內假消息」選項，通通都是不利蔡政府的言論，國民黨質疑，難道只要是反對蔡政府的言論，就通通都是假消息嗎？國民黨直指民進黨身為執政黨，卻靠著「打擊假消息」的手法，這幾年不斷動用社維法，對不利蔡政府的言論進行裁罰，但是大多數裁罰案件都被法院撤銷，就是因為法院認定許多言論內容根本不是假消息，而且這屬於人民的言論自由，不應該用社維法來加以管制。
國民黨進一步強調，民進黨過去一向追求100%的言論自由，但是如今卻以政府公權力，主動介入判定消息真假、予以裁罰，這種球員兼裁判的作法，完全就是在打壓異己、剝奪人民自由，完全違背民主的精神與價值。國民黨也表示，若民進黨真心關切假消息對國人的影響，不妨將前行政院發言人丁怡銘的牛肉麵事件、蘇貞昌指信功支持開放萊豬、王浩宇誣指家樂福賣萊牛、王定宇錯誤爆料東沙島遭圍等事件列入選項，鐵定能獲得前幾名。