男闖中橫管制段疑棄車跳崖　失蹤40天警方尋獲

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男闖中橫管制段疑棄車跳崖　失蹤40天警方尋獲

中央社

calendar_today2020-12-16 10:19:16

找到了！闖入中橫管制站男子失蹤40天　在山洞尋獲
▲邱姓闖入德基管制站，跳下約100公尺深的邊坡，失蹤40天，在廢棄電廠在山洞裡尋獲(圖／警方提供2020.12.16)
（中央社記者蘇木春台中16日電）37歲邱姓男子上月騎機車闖入中橫公路管制路段後，疑似棄車跳入百米深懸崖後失蹤，警方昨天獲報疑似邱男蹤跡，前往救援後果真尋獲失蹤達40日的邱男，經送醫後將釐清事發原因。
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台中市警察局和平分局今天表示，昨天晚間10時多，谷關派出所接獲楊姓男子報案指出，他當晚在谷關台8線1.3公里處對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現有1人躲在山洞裏睡覺，警方獲報後，立即調派警力前往。
警方指出，到現場確認後，便發現為失蹤達40日的邱姓男子，但邱男身體虛弱，先送往醫院檢視身體健康狀況後，再釐清意外發生原因。

邱男上月6日傍晚騎機車闖入中橫公路管制路段，棄車後疑似跳入百米深懸崖，台中市政府消防局、民間搜救隊連日搜救，日前更出動空拍機、搜救犬到溪底搜尋，但仍未發現邱男蹤影。
家屬日前更前往台中地檢署，認為因延誤救援，控告台中市警局和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。警方指出，截至本月16日止，共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱姓男子一家團圓。（編輯：陳政一）1091216
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