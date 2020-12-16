NBA／回應字母哥頂薪續約　詹皇：我和他的處境完全不同

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NBA／回應字母哥頂薪續約　詹皇：我和他的處境完全不同

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-16 08:48:11

Antetokounmpo簽下超級頂新合約續留公鹿，LeBron James認為自己當年處境和他完全不同
▲Antetokounmpo簽下超級頂新合約續留公鹿，LeBron James認為自己當年處境和他完全不同。（圖／美聯社／達志影像）
「字母哥」Giannis Antetokounmpo和密爾瓦基公鹿簽下5年2.28億美元的超級合約，不但打破NBA史上的最大合約，對於未來聯盟格局也會有所影響。而這次簽約，也不禁讓人想起當年「詹皇」LeBron James在克里夫蘭騎士的情形，不過本人被問到對此事的感受時，他認為自己所面對的處境和前者完全不同，所以做出的決定也不同。
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在約10年前，在季後賽再度失利的James，透過節目直播做出著名「決定」，前往邁阿密熱火和自己的好朋友Dwyane Wade及Chris Bosh聯手，組成「三巨頭」，並隨後拿到了2座冠軍。
在那之後，許多超級球星也效法他的成功模式，包括Kevin Durant、Kawhi Leonard等人，他們藉由自己對球隊的影響力，在成為自由球員後、或是甚至是在合約內就逼迫球隊交易，前往自己認為有實力的隊伍爭取冠軍。

2020年即將結束的如今，Antetokounmpo也面臨了「忠誠」和「冠軍」二選一的抉擇時刻，但他選擇留下。James在得知消息後，也在受訪時和媒體分享了自己的看法。

「我不知道自己能否感同身受，我的情況和他的處境沒有任何相似之處。這完全不同。」James表示公鹿有圍繞Antetokounmpo打造球隊，並且作了很多事挽留他，讓他知道自己在這裡有機會奪冠。「我覺得他能留在那裡，效力於同一支球隊事是很好的事，這是很重要的事。但我覺得我和他的情況沒有相似之處，當時的情況和現在完全不同。」
2009-10賽季的騎士，陣中除了James之外最好的2位球員是Mo Williams和Antawn Jamison，另外還有37歲的Shaquille O'Neal；公鹿下個賽季擁有Jrue Holiday、Khris Middleton兩位球星，以及Brook Lopez、Donte DiVincenzo、Bryn Forbes、Torrey Craig等出色角色球員組成的團隊
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