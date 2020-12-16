NBA／回應字母哥頂薪續約　詹皇：我和他的處境完全不同

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在那之後，許多超級球星也效法他的成功模式，包括Kevin Durant、Kawhi Leonard等人，他們藉由自己對球隊的影響力，在成為自由球員後、或是甚至是在合約內就逼迫球隊交易，前往自己認為有實力的隊伍爭取冠軍。
2020年即將結束的如今，Antetokounmpo也面臨了「忠誠」和「冠軍」二選一的抉擇時刻，但他選擇留下。James在得知消息後，也在受訪時和媒體分享了自己的看法。
「我不知道自己能否感同身受，我的情況和他的處境沒有任何相似之處。這完全不同。」James表示公鹿有圍繞Antetokounmpo打造球隊，並且作了很多事挽留他，讓他知道自己在這裡有機會奪冠。「我覺得他能留在那裡，效力於同一支球隊事是很好的事，這是很重要的事。但我覺得我和他的情況沒有相似之處，當時的情況和現在完全不同。」
2009-10賽季的騎士，陣中除了James之外最好的2位球員是Mo Williams和Antawn Jamison，另外還有37歲的Shaquille O'Neal；公鹿下個賽季擁有Jrue Holiday、Khris Middleton兩位球星，以及Brook Lopez、Donte DiVincenzo、Bryn Forbes、Torrey Craig等出色角色球員組成的團隊