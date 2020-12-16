NBA／願放手讓隊友組織 詹皇：球隊需要我做什麼我就做
NBA／願放手讓隊友組織 詹皇：球隊需要我做什麼我就做
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-16 09:05:15
「詹皇」LeBron James上賽季以35歲高齡場均送出10.2次助攻，寫下生涯新高，也拿下個人首座助攻王。不過這一季湖人陣容有變，球隊多了許多能傳球的好手，他也表態自己願意讓隊友來組織，自己去做球隊需要做的事。
去年湖人在例行賽除了James之外，沒有一名稱職的控球手，直到季後賽才迎來Rajon Rondo的回歸，前者也因此必須背負很大的組織壓力。但新賽季湖人找來了Marc Gasol和Dennis Schroder，他能都能承擔組織任務，減輕自家球星的壓力。有些人擔心James會不願意釋出持球權力，但今天受訪時這位4屆MVP得主表示自己只想做好球隊需要他做的事，「每個賽季都有各自的挑戰。假如當時情況要我扮演球隊主要控球者、努力領跑聯盟助攻榜、同時第一時間給隊友傳球，那麼我可以承擔那種責任，正如我們上賽季看到的那樣。」
「假如我們球隊這賽季不需要我那麼做，那也完全是可行的。正如我們在前兩場季前賽中看到的那樣，我們可以通過Marc的高位策應組織進攻，Dennis也將為我們擔任另一位組織者。所以是否我來組織並不重要。」James接著說道。同時他也強調樂於承擔教練團和隊友對自己的要求，「假如他們和我說『我們希望你比上賽季得分更多』，或者說『我們需要你更多地專注在防守上』，都沒問題。無論如何，我只想贏球，這對我來說最重要。」