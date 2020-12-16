今晚下探12度！北北基宜慎防豪大雨　休假前又「變天」

中央氣象局今（16）晨針對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，提醒民眾留意較大雨勢。由於東北季風影響，北台持續濕冷，今晨最低溫僅13度，為新北市石門區的富貴角。氣象專家吳德榮也提醒，今晚明晨北台再探低溫，約在12、13度左右，要注意保暖。另外，周五（18）晚再一波「東北季風」開始南下，天氣轉變。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中指出，今日至明日清晨，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，新竹多雲、苗栗以南則為晴時多雲；北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。冷空氣影響，北台持續濕冷，其他地區早晚冷；今晚明晨北台再探低溫，約在12、13度左右，要注意保暖。今日各區平地氣溫如下：北部12至17度、中部14至24度、南部15至26度、東部14至24度。

▲吳德榮指出，今晚明晨北台再探低溫，約僅12、13度，另外，周五（18）晚又一波「東北季風」開始南下，天氣轉變。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮也表示，明日白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台仍濕冷；降雨範圍略減小，大台北及東半部有仍局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。周五(18日)有短暫空檔，各地多雲時晴，氣溫續回升；僅東半部偶有局部短暫雨。

而根據最新模式模擬顯示，周五晚再一波「東北季風」開始南下，天氣轉變，周六至下周二（19至22日）氣溫下降、北台持續濕冷；北部、東半部有局部雨。期間模式模擬有南方中層水氣北上，為南部地區、中部山區帶來局部零星降雨的機率；不過，模擬也不斷的調整，代表其「不確定性」頗大，需持續觀察。（編輯：許苡晴）