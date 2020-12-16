北榮血清研究揪「11人」有新冠肺炎抗體！衛福部回應了

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但針對研究結果，石崇良提到，這並不是傳統典型流行病學調查，是門診病人的檢驗，檢驗的對象並不是社區隨機採樣，檢測對象也沒有排除，是否過去國外回國居家檢疫、集中檢疫的對象，沒辦法解讀是社區感染，確診者的密切接觸者，這些都沒有詳細呈現在報告裡頭，比較難外推社區裡面的盛行率。
另外，有醫師臉書發文，表示健保署有借診所錢，但如果24號前沒有分期攤還，要加收5%利息，他們認為是高利貸，對此，石崇良表示，因應疫情的關係健保有先暫付一些費用，讓醫療院所有足夠週轉金，但是依據實際服務量結算，根據各層級醫療院所的共識，西醫診所是全年結算，所以到目前為止還沒有結算，沒有追討的問題。
至於在醫院的部分，石崇良提到，經過醫院團體共識，先結算1到8月，9月之後恢復正常撥付情況，至於1到8月結算下來，有些溢發的情形，會給醫院分期付款的方式，利息會採取特別預算的利息補貼方式，請各醫院不用過度緊張。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。