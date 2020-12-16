電金傳齊揚！台股早盤漲214點重返14200點 台幣升逾3角
電金傳齊揚！台股早盤漲214點重返14200點 台幣升逾3角
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-16 09:51:25
美股4大指數收紅，道瓊工業指數更重回3萬點，台股今（16）日早盤也開高走高，並重新站上14200點，盤中大漲214.22點，攻上14282.74點，而新台幣兌美元早盤也強升3.38角，來28.122元續創近23年半新高。
在新冠肺炎疫苗利多及美國國會正努力突破僵局，通過紓困案的樂觀情緒帶動下，美股收高，道瓊工業指數上漲337.76點，漲1.13%，以30199.31點作收；標普500指數上揚47.13點，漲1.29%，收在3694.62點；科技股那斯達克指數更攀上新高，終場漲155.02點，漲幅1.25%，收12595.06點。台股今日早盤也開高走高，以14145.24點、上漲76.72點開出，在蘋概股等電子權值股助攻下，重返14200點，更一度衝上14282.74點，大漲214.22點，電子、金融及傳產齊揚，其中玻璃陶瓷類股目前漲逾4%，電機機械漲幅也超過3%，而半導體、光電、電子零組件、水泥、油電燃氣、航運類股也都有1%以上漲幅。在個股表現上，晶圓雙雄的聯電目前漲逾3%，台積電也有1%以上漲幅，大立光也漲了2%以上，聯發科、國巨也都1%以上漲幅，而緯創也漲1%，股價最高來到30.4元，而電機機械股的上銀漲逾6%，大同也4%以上漲幅，航運的華航漲逾3%，長榮及萬海也有2%以上漲幅。