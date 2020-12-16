影／找到了！闖入中橫管制站男子失蹤40天 在山洞尋獲
影／找到了！闖入中橫管制站男子失蹤40天 在山洞尋獲
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-16 10:21:55｜update2020-12-16 10:55:59
新竹邱姓男子11月6日騎機車從梨山往谷關方向，闖入台8臨37線中橫便道德基管制站，後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，失蹤至今40天﹔今(16)日凌晨1時許，在谷關台8線1.3k對面廢棄電廠在山洞裡尋獲，並將他背下山就醫。
和平警分局谷關派出所(15)日22時許，接獲楊姓民眾來派出所報案稱，21時許在谷關台8線1.3k對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現一人躲在山洞裡睡覺，趕緊報案。谷關所王所長王繼生獲報，立即調派該所警力5人由副所長陳文評率同消防局搜救人員前往救援，至現場確認係失蹤協尋對象邱男﹔現場觀測邱男身體虛弱，先送往醫院檢視身體健康狀況後，再辦理後續案情釐清事宜。
雖然邱姓男子家屬在12月8日至台中地方檢察署按鈴申告和平分局谷關所所長救援不力，但所長仍不放棄搜救行動，積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計至12月16日止共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱姓民眾一家能夠團圓，至於邱男為何墜崖及這段期間如何求生？仍待警方進一步了解。