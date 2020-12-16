中天衝台灣YT頻道第一？網紅揭「斗內排行真相」：撐不起

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中天衝台灣YT頻道第一？網紅揭「斗內排行真相」：撐不起

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 10:27:08

▲中天新聞12月11日午夜正式退出52頻道，旺旺中時集團董事長蔡衍明當天出席中天活動，舉起雙手向電視台員工大聲疾呼。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
▲中天新聞11日午夜正式退出52頻道，旺旺中時集團董事長蔡衍明當天出席中天活動，舉起雙手向電視台員工大聲疾呼。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
中天新聞台經歷換照失利、向法院提假處分遭駁回後，於11日午夜起正式頻道執照到期，轉往網路發展，其YouTube頻道訂閱人數已來到220萬人，話題在網路持續延燒。對此，網紅四叉貓（劉宇）大膽推測，中天可能將登上台灣「斗內（Donate）」排行的冠軍寶座。
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四叉貓15日在臉書粉絲團表示，中天關台後轉戰YouTube頻道，短短5天聊天室被斗內的金額就超過100萬元，目前已經衝到全台灣YouTube頻道斗內總金額排行榜的第6名，並推測「我估計大約下周以後，中天就能穩佔台灣冠軍寶座」。
▲四叉貓分享台灣「斗內（Donate）」排行榜。（圖／翻攝自四叉貓臉書）
▲四叉貓分享台灣「斗內（Donate）」排行榜。（圖／翻攝自四叉貓臉書）
此外，四叉貓也解釋，斗內＝Donate（贊助），這是YouTube頻道的直播聊天室斗內總金額，並非廣告收益，有開YouTube直播功能才會有斗內聊天室，是YouTube自2017年1月開始推出的功能，但台灣排行榜上許多頻道都是一年多前選舉時才竄起，而排行榜是計算該頻道創帳號至今的總金額。
不過，四叉貓也坦言「其實一天平均20萬根本撐不起一個新聞台，可能連一天的主持費＋來賓通告費都不夠」，認為中天要收支打平還得新增財源，或者有其他資金灌進來燒。（編輯：賴詠璿）
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