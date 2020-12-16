2021調薪率堪憂　金融、半導體、電信穩坐年薪三冠王

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在2020年終方面，92.2%的企業會發年終獎金，平均1.15個月。依產業排名，依序為金融業1.94個月，比去年增加0.3個月。半導體業1.5個月，比去年增加0.19個月。光電光學業1.27個月，比去年增加0.16個月。
而2020平均年薪總額，包含各項獎金在內的年薪總額64.1萬，依產業排名依序為半導體業95.9萬、金融投顧業83.2萬、電信及通訊業81.6萬。
另外大家也相當關心的2021調薪幅度，報告指出，有36.3%的企業預期2021年平均調薪3.4%。依產業排名依序為50%的軟體網路業預期調薪4.5%、42%的顧問服務業預期調薪3.9%、37%的光電光學業預期調薪3.8%。
另外，鍾文雄也指出，從產業看年終及調薪幅度不容易看出個別差異，然而，職涯路徑多元，技術藍灰領、外語/外派/業務人才跨產業，異質性仍然打破產業的限制。而針對年薪超過200萬的求職會員，「去識別化」觀察最高學歷為高中職、大學畢業科系為文史哲、以及目前30歲以下這三大族群的職涯軌跡，結果發現，技術藍灰領最能破解學歷限制，外語/外派/國外業務最能幫文史哲大學畢業生找到薪出口，大廠/理工人最快30而立轉大人，高薪已非白領精英或名校畢業生專利。