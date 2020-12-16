高雄柴山登山客左腳中彈　檢方證實流彈為50機槍彈頭

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▲陳姓男子在柴山遭流彈誤擊事件，經警方現場採證證實為50機槍彈頭。（圖／記者郭凱翻攝）

× ▲陳姓男子在柴山遭流彈誤擊事件，經警方現場採證證實為50機槍彈頭。（圖／記者郭凱翻攝）

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▲柴山「海七哨」位置圖。(圖／高雄地檢署提供)

× ▲柴山「海七哨」位置圖。(圖／高雄地檢署提供)

據了解，海軍陸戰隊11日也曾在柴山附近海域進行搶灘演練，由於海上射擊演練的M8快艇機槍彈頭與誤擊登山客的流彈彈頭相同，均為50機槍彈，且50機槍有效射程達1500公尺以上，不排除因海面浪濤洶湧，可能擊發時角度偏高，彈道拋物線越過柴山山區擊中山壁後射中距離30公分休息的陳男，不過，仍將待最後比對、實彈測試，並釐清彈頭膛線是否吻合。