高雄柴山登山客左腳中彈　檢方證實流彈為50機槍彈頭

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高市府秘書長楊明州、軍方及警方等單位日前再到現場勘驗，發現海陸營內北港靶場、壽山靶場平時沒做五○機槍射擊訓練，當天柴山西北角的海域、海七哨有快艇演練對陸作戰演訓，並以上面所架設的五○機槍射擊，研判是海七哨射擊演練時誤射的可能性較大﹔對此，軍方也同意海七哨未來不再實施相關射擊訓練，以避免再次發生憾事。
徐弘儒表示，依照軍方的說法，當天確實有海上演練，為50機槍海上射擊科目演練，經警方現場比對，也是以海面射擊的角度較為吻合，但此部分仍有待進一步彈道比對釐清，至於肇事原因、責任歸屬有待檢方調查所有證據後做最終認定。
徐弘儒也指出，「海七哨」射擊位置約在壽山山腳下，而軍營並未使用50機槍射擊，軍方日前同意「海七哨」不再實施射擊訓練；至於被害人也在警局製作筆錄時提出過失傷害告訴，該案可能涉及過失傷害罪嫌，雖屬於告訴乃論之罪，但這只是訴追條件，並不影響任何的調查。
徐弘儒也說，海七哨是位在壽山山角下，是海上演練，海對岸射擊的一個目標位置，關於軍方演訓內容、射擊方式，除參考軍方說法外，也有待檢察官作完整的調查。該案發生後，鼓山分局即立即報請該署指揮偵辦。
據了解，海軍陸戰隊11日也曾在柴山附近海域進行搶灘演練，由於海上射擊演練的M8快艇機槍彈頭與誤擊登山客的流彈彈頭相同，均為50機槍彈，且50機槍有效射程達1500公尺以上，不排除因海面浪濤洶湧，可能擊發時角度偏高，彈道拋物線越過柴山山區擊中山壁後射中距離30公分休息的陳男，不過，仍將待最後比對、實彈測試，並釐清彈頭膛線是否吻合。