中南部徵才力道強勁 ！2021企業看好防疫、AI、5G三產業

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細究全國六都以及新竹縣市各區工作數，近4成仍集中於雙北，包含台北市占25%、新北市占14%，其次是台中市占15%、桃園市占11%、新竹縣市及高雄市各占8%、台南市占8%，各區的成長動能以台中市、桃園市、以及台南市最強，無論看1年或5年的成長幅度皆高於全國及其他各區平均。
以南部科學園區為例，包含高雄楠梓、高雄路竹、台南善化、台南新市、台南安定，今年7至12月平均工作數為4815個，較去年同期成長12%，產業以電子資訊相關業、一般製造業、建築營造及不動產相關業、住宿/餐飲服務業、批發及零售業等為主。與去年同期相比，南科徵才產業成長幅度最大的是住宿餐飲服務業，有50%、建築營造及不動產業則有35%。
鍾文雄分析，南科自2018年台積電18廠動土後持續擴張，牽引產業鏈中、下游產業進駐南科，帶動建築營造及不動產業的人力需求成長；待廠房興建、設備購買完善後，對於相關人才如軟體/工程類人員、工程研發類以及製程規劃等半導體業相關人才需求將持續擴大。
另外針對企業人資及用人主管進行「2020企業年終及2021景氣調薪大調查」，評估景氣好壞的原因，最看好前三項包含各國防疫措施更加成熟，有助趨緩經濟衝擊、全球景氣持續復甦、美國總統大選結束，不確定因素消失。最看壞前三項則是全球疫情仍嚴峻，經濟持續受衝擊、全球景氣復甦不如預期、兩岸關係對立或僵固。
而最看好自己所屬產業的景氣，淨樂觀值前3名為電信通訊業（45個百分點）、金融業（41個百分點）、半導體業（38個百分點）。
根據人力銀行調查顯示，2021企業最看好題材第前3名皆和疫情相關，為防疫醫療、後疫情復甦概念及電商宅經濟。鍾文雄表示，醫療產業相關職類如公共衛生、生物研發皆在疫情後成為熱門職缺，除人才缺口變大之外也反映在薪資成長，例如醫療服務業今年的變動獎金大幅成長77.8%。