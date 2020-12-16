台中潭雅神自行車道森林風格　適全家大小來體驗

台中潭雅神綠園道為十大經典自行車道之一，因橫跨潭子、大雅及神岡三個行政區，全長14公里，可欣賞不同鄉鎮風貌，沿線有「S彎道」、「和平場站」、「老樟樹平台」、及「中科公園」等特色景點，自行車道景緻幽美，綠意盎然，有森林風格的唯美感，騎鐵馬漫遊舒適清爽，不論是運動、闔家出遊皆十分適合。

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中市府觀旅局長林筱淇指出，潭雅神綠園道於今年6月教育部體育署舉辦「騎亮台灣」網路票選為「最讚亮點自行車道獎」，位於綠園道8K處設有飛機造型溜滑梯及中科公園廣場27公尺長之山丘磨石子溜滑梯，非常適合親子共同遊樂，歡迎民眾蒞臨暢騎，透過單車運動燃燒熱量，甩油健身增強免疫力，享受運動休閒的樂趣。

觀旅局表示，此自行車道最具親子遊憩遊樂，更是都市生活圈之重要自行車道，周邊景點、超夯IG打卡熱點不勝枚舉，例如紙博館、寶熊漁樂碼頭、摘星山莊、臺灣味噌釀造文化館、臺灣氣球博物館及臺中市原住民綜合服務中心等，值得闔家親子或情侶來騎乘探索；另近期為了提升自行車道休憩安全與品質，將在7.3K進行景觀步道增設及14K遊憩設施整治工程，提醒民眾注意現場告示及安全。





結束潭雅神綠園道一天騎乘，到了晚上充電的時候，可到豐原品嚐在地傳統美食，如大腸豬血湯、肉圓，以及廟東夜市特色美食如鳳梨冰、排骨酥麵、蝦仁肉丸、蚵仔煎、蒜肉飯、菱角酥等，用餐後可選購當地特色伴手禮如百年餅店老雪花齋、寶泉甘味手造所的日式甜點， 選擇當地特色民宿或合法優質旅館入住休息。





第二日可安排騎乘東豐自行車綠廊，沿線有許多知名景點，如：壯觀的石岡水壩、日治時期建造之石岡穀倉、適合拍照打卡的復古懷舊火車0蛋月台、九房童話世界3D彩繪村、由木材搭建的情人木橋等，富有客家文物特色的自行車道，值得騎趣ㄧ探究竟，近距離認識山城小鎮，同時增加免疫力強身健體，遠離疫情，很適合全家大小一起來體驗。