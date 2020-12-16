莫德納疫苗防護力達94.1% 美國FDA最快18日批准
莫德納疫苗防護力達94.1% 美國FDA最快18日批准
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-16 11:16:51｜update2020-12-16 11:37:21
美國新型冠狀病毒（COVID-19）至16日上午累計逾1671萬例，死亡人數突破30萬。日前美國食品藥品監督管理局（FDA）批准藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生計BioNTech共同研發的疫苗，並於週一（14）正式開始為民眾接種；同時，FDA指莫德納（Moderna）公司研發的疫苗，保護力達94.1%，且無安全性疑慮，最快將在本週五（18）批准疫苗使用。
據《紐約時報》報導，莫德納11月30日向FDA呈交完整的疫苗試驗數據。FDA於昨日（15）公開數據表示，根據3萬人的臨床實驗結果顯示，莫德納研發的疫苗能夠對病毒形成94.1%的保護力。同時，疫苗的副作用包括：發燒、頭痛、疲倦等，雖然會引起輕微不適但整體沒有危險性。FDA指出，試驗數據符合緊急使用的預期，外部專家會議評估過後，莫德納疫苗有望成為美國FDA第二個批准授權使用的新冠疫苗。輝瑞疫苗必須儲存在零下70度的環境，藥廠同時開發出內含乾冰的包裝，以延長疫苗儲存時間。莫德納疫苗則需要在零下20度的環境儲存，最長可以保存6個月，在家用冰箱內可以儲存30天，常溫下則是12個小時。兩種疫苗的防護力都約為95%，且需要分2劑接種。
負責監管疫苗分配工作的美國官員表示，莫德納提供的首批疫苗數量將是輝瑞藥廠（290萬劑）的兩倍，將由藥物經銷商負責包裝、分配至各集散點，再由FedEx、UPS貨運公司運送至目的地。美國政府目前已向輝瑞訂購1億劑疫苗，莫德納疫苗獲批准後，預計至12月底美國將有2000萬人接種。
同時，白宮新聞秘書麥肯奈妮（Kayleigh McEnany）15日於新聞發佈會上表示，川普總統將會接種新冠疫苗且態度「絕對地」（absolutely）鼓勵民眾施打。麥肯奈妮表示，總統的醫療團隊評估哪暖疫苗最有效之後，川普將會接種疫苗，同時脆弱的高風險群體是最迫切需要接種的美國人。
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