沉默7天終於鬆口！小甜甜遭爆懷孕後認了「想生男孩」

單身多年的小甜甜6月被拍到同居新戀情，小她5歲的圈外男友隨之曝光，豈料進度大超車，小甜甜被民眾直擊前往婦產科診所領取媽媽手冊，經紀人日前也向《NOWnews今日新聞》表示有任何消息會告訴大家，並未把話說死，而事隔7天、今（16）日小甜甜首度發聲，在臉書上認了想生男寶寶，並許願男孩的身分。

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小甜甜表示若有確定的幸福喜悅或是身分轉變，一定會親自告訴大家，因為是人生中最重要時刻跟過程，「那一天若是真的到來，我一定會自己親口大聲說，讓每個人都知道，也希望你們都能祝福我、替我開心，一起期盼等我的好消息到來吧」！

此外，小甜甜隨後也開始想念小鬼，「又到了16號，而這個16號已經邁向第4個16號，也過了90天了，想念依舊，覺得不真實依舊」，坦言內心雖然慢慢接受放下，但偶爾還是會被很多東西觸動、開啟，「這應該是我最後一次，每到16號都會想起鬼哥的日子，畢竟16號就是讓人最不敢相信，無法接受，時間一到傷口就痛的一天」。





小甜甜最後許願自己未來孩子的身分，「通常時間如果過6個月，當了半年以上的天使，是不是也能開始排隊準備投胎？如果未來我有機會當媽媽，又能來個男娃娃，我相信那個男娃娃一定就是黃鴻升你啊」，雖然笑說自己有些荒唐，不過小甜甜相信，老天會給她最美好的安排。（編輯：侯家瑜）

▲小甜甜（左）許願小鬼（右）可以投胎成為自己的小孩。（圖／小甜甜臉書）