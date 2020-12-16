再嗆民進黨政府「不敢打房」 柯文哲：不敢得罪人嘛！
再嗆民進黨政府「不敢打房」 柯文哲：不敢得罪人嘛！
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-16 11:19:28
針對明倫社會住宅三房型，月租費高達4萬500元一事，持續引發社會議論。台北市長柯文哲今天（16日）上午參與社宅精進模式研討會，在致詞時再度將砲口對準民進黨政府，認為民進黨並未真的擔心「年輕人買不起房子」。柯文哲直言「民進黨不是在立法院想通過什麼法就通過什麼法？為什麼房地稅合一、實價登錄、空屋稅、囤房稅、還是多屋稅都沒有去訂定？因為不敢得罪人啊！」
柯文哲今天上午參與台北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會，致詞時砲火意外猛烈。針對居住正義的實現，柯文哲也直白表示「我要給民進黨政府吐槽」。「不管是什麼房地稅合一、實價登錄、空屋稅、囤房稅、還是多屋稅，民進黨不是在立法院想通過什麼法就通過什麼法？為什麼這些法他都不去通過？」柯文哲說，「跟你講，要解決房屋問題，最有效的方法是稅制改革，為什麼不做？不敢得罪人啊！」柯文哲也強調，今天在場媒體眾多，「如果民進黨真的有心解決年輕人買不到房子的痛苦，立法院該立的法趕快去通過啊，囤房稅、空屋稅、實價登錄為什麼不去做？」柯文哲說，「這些問題都不是單一一種方法就可以解決的，但是要解決居住正義，這些問題都要一一去解決」。