麥當勞產品換麵包？網友幫買餐　這原因竟讓女友爆氣

情侶間的互動貴在互相了解，才能減少衝突，過去就曾有男朋友因為買麵線不小心加了「香菜」導致女友崩潰的趣聞，若是因為不了解對方的習慣，可能賠了夫人又折兵，得不償失，日前有一名網友在Dcard分享自己買速食給女友的一段故事，卻因為一個不注意讓女友瞬間炸裂，引發網友討論。

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該名網友分享，「因為女友不愛吃芝麻，特別是芝麻咬破的感覺，所以即便是吃速食店，也只能買麥香魚、雙層牛肉吉士堡這種上面沒有撒芝麻的光滑麵包，但因為選擇不多，該名網友有次突發其想買了日前上市的長堡」，但沒想到回家女友打開後卻秒炸裂，讓原PO大驚，因印象中長堡麵包上並沒有芝麻，讓他還找了先前的照片做比對，才發現長堡竟悄悄改版「整形」了！

由於麥當勞自8月底長期供應長堡系列，已將先前類似大亨堡的長型麵包換成口感更扎實的長型芝麻麵包，但該名網友印象卻停留在之前的樣式，對此，不少吃過的網友表示，「長堡換麵包無誤，而且菜也變多，肉的煙燻味更香、醬汁沒那麼膩口」、「這次長堡換成用這種麵包口感好」，更有人提到，「有整容有推！這樣有食慾多了」、「之後還想重吃看看」。



▲網友分享長堡前後對照，發現有明顯不同處。（圖／翻攝自Dcard）

據了解，麥當勞原先在今年3月底以「期間限定」的方式上市兩款熱銷長堡商品，但是因為當時的麵包口感上偏軟，於是後續在8月底改為長期上市時特別進行改良，不僅把醬汁、肉、菜的比例進行調整，讓口味更加均勻、甜鹹相間不膩口外，麵包更是採用更為扎實的芝麻長型麵包，讓不少吃過的人都表示「飽足感增加了不少」。

▲煙燻鷄肉長堡使用了清爽的煙燻嫩切鷄胸肉，以櫸木煙燻，再搭配上酸甜的蜂蜜芥末，不只每一口都有菜、肉的滿足，更能感受到清爽不膩的好滋味。（圖／麥當勞官網）

▲薑燒豬肉長堡也獲得不少好評，特別是豬腹肉與洋蔥大火拌炒，讓豬肉的香甜味四溢，搭配醬油與薑燒香的調味，讓豬肉吃起來更順口，同樣再搭配爽脆的生菜，充足的肉片，讓消費者吃下去的每一口都能大大滿足。（圖／麥當勞官網）

此外，也有網友提到，「女友不吃給我吃也可以喔」，「突然想吃看看了」，事實上，不少網友都抱持正面的回覆，對於長堡的調整，也都欣然接受。只能說，運氣不好加上沒有研究，導致女友崩潰，該網友也太冤了。