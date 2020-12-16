批內政部「信口開河」 柯文哲：社宅租金制度條文在哪？
批內政部「信口開河」 柯文哲：社宅租金制度條文在哪？
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-16 11:42:59｜update2020-12-16 11:44:57
台北市長柯文哲近日因為明倫社宅三房型出金過高一事，頻頻受到外界批評。不過柯文哲與中央政府間的戰火，也因此隔空開打。先是柯文哲將租金制定議題丟球給中央，認為應該統一制定。不過內政部方面隨即表示，租金相關制度早已訂定。不過柯文哲今天（16日）上午出席社宅研討會時，再批評內政部「信口開河」，直言「拿公文出來給我看，寫在哪裡？」
柯文哲在台北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會致詞時表示，包括社宅租金的問題，「坦白講內政部長說這就市價的八折，弱勢再打八折變六四折，不然你拿公文出來給我看，寫在哪裡？沒有嘛，也是信口開河。」柯文哲說，「我們走在前面，所以常常會踢到鐵板，但是這也沒什麼了不起的，遇到問題解決就好」。而針對總統蔡英文的12萬戶公宅政見，柯文哲也提出質疑。「重點在於如果台灣未來真的蓋了十二萬戶公宅，財務計畫到底是什麼？這還是要嚴肅面對。」柯文哲說，「量變會質變，如果只蓋五百戶，我的租金當然可以很低，因為我要貼的錢很少我可以自己處理，那如果我蓋五萬戶呢？一戶原本四萬只租兩萬，五百戶我一年只要貼1.2億，那如果五萬戶呢？一年120億怎麼負擔？政治還是要很務實的去面對今天所有問題」。