名家論壇》黎榮章／立院第2會期進入尾聲　誰是年度亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
據QuickseeK快析輿情資料庫監測，立委年度網路聲量前20名，國民黨入榜9人最多，下半年國民黨舉全黨之力抗爭美豬，看來確實也成功獲得關注，黨主席江啟臣網路聲量更居全黨立委之冠。至於時代力量、民眾黨、基進黨立委也都入榜。陳柏惟表現不俗，基進黨的聲量是小黨最佳，在113名立委中排行第3名。時代力量在2020年歷經數波退黨潮重創，幸好還有王婉諭、邱顯智2位實力大將作為形象代表，分別擠入第10名、第19名。民眾黨主席柯文哲的心腹大將蔡璧如也入榜，名列第12。
若觀察其年齡分布，前20名入榜立委平均年齡47.9歲，比立法院全體立委平均年齡53歲略低，顯示無論是區域或不分區立委，都有網路議題經營高手，而年紀輕者確實較能掌握網路脈動、博取網路話題。
立院第2會期 「萊豬議題」影響甚鉅
綜觀來看，近3月最熱門議題非萊豬進口莫屬，萊豬對立委聲量影響也很大，林為洲、賴士葆皆因萊豬聲量上升；賴品妤、范雲都避談萊豬，聲量跌很快。而在立院2度與蘇貞昌交手萊豬議題的蔣萬安，總聲量表現不俗，9月聲量高，但後續2個月因立院陷入杯葛空轉，蔣因為沒有太多表現，導致聲量又快速下跌。
此外突發事件也是影響聲量漲跌的關鍵因素。例如民進黨立委蘇震清， 7月以前，蘇震清網路聲量非常低，但7月底SOGO案爆發，其網路聲量一舉爆漲50倍，最終讓蘇震清擠入排行榜，完全不是靠他個人或團隊的網路經營，而是受重大時事牽動。而國民黨主席江啟臣網路聲量在6月衝上個人年度最高點，也是因監察院人事案，「突襲」佔領立法院，讓外界感受百年老黨主有了不一樣的面貌，雖然成效如何有待公評，但也為他本身賺足了網路聲量。
藍營網路戰力提升 已和綠營平起平坐
觀察立院內前4大政黨的網路情緒聲量，國民黨歷經數次選戰洗禮，在網路輿論戰的操作技術終於逐漸迎頭趕上，圖卡、迷因樣樣來，網路聲量已可與執政的民進黨一搏；國民黨團總召林為洲更明令黨團立委粉專粉絲數必須達到5萬，最基本的「衝量」也保證了黨的政策理念能有效擴散，避免陷入挨打局面。至於民眾黨、時代力量2小黨相較，民眾黨雖有5席立委，但整體網路聲量卻輸只有3席立委的時代力量。時代力量雖因黨爭、徐永明涉案等因素負面聲量高，但正面聲量、中立聲量也都壓過民眾黨。這凸顯民眾黨創黨以來即面臨的困境，政黨旗幟不夠鮮明，主席柯文哲1人光環蓋過全黨，也無怪乎近日政壇傳出消息，指柯已受夠「一人政黨」罵名，打算辭去民眾黨主席職位。
綜觀來看，今年度各黨立委的亮點表現，看似是國民黨的網路聲量已追上民進黨，部分原因可能是因「網路」為青壯派黨主席江啟臣所重視的戰場，在今年投入心力所致，但這是否說明國民黨已扮演好在野黨角色？恐怕仍言之過早。畢竟從江啟臣6月佔立院卻無疾而終，導致次月聲量驟降，以及蔣萬安9月萊豬質詢聲量激增卻隨即消沈來看，國民黨似乎仍靠單一事件博取關注，但對人民來說，能保持穩定表現、時時反映民意，恐怕才能稱得上一個稱職的在野黨。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]