影／絕食逾96小時血壓不穩、失溫 沈智慧緊急送醫
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-16 12:02:44｜update2020-12-16 12:27:10
前立委沈智慧發起「野薑花運動」，在立法院外絕食抗議萊豬進口，至今已進入第5天、逾96個小時未進食。但由於她患有糖尿病，已經開始出現血壓不穩的情況，今（16日）遭來探視的國民黨前主席洪秀柱希望她至少去醫院做檢查，不危急生命再回來，但眾人苦勸數十分鐘，在經過醫生診斷發現沈的血壓忽高忽低，恐危及血管、腦部後，沈終於願意到醫院就診，隨後前往國泰醫院。
「幹嘛跟這個無良政府玩命！你就是死了他們也不會掉一滴眼淚。」洪秀柱一到場便罵沈智慧不珍惜她自己的健康，更當場叫了救護車，要醫生先檢查她的健康狀況。隨著救護車趕到，醫護人員做完基本的檢測後，眾人便勸說沈智慧先到醫院做進一步的檢查、照護，無礙的話再返回立法院繼續絕食，但不管眾人怎麼勸，沈智慧就是不肯跟著醫護人員走，期間還有人朝著她喊「沈智慧加油！撐下去！」
眼見眾人勸說無效，在沈智慧的要求下，才叫了她的醫生幫忙檢查，醫生檢查後表示沈的血壓忽高忽低，恐有鈉、鉀等元素不穩定的情況，絕食恐影響器官、甚至生命安全，醫生更勸沈智慧「留得青山在，不怕沒柴燒」，沈才終於願意跟著醫生上救護車，前往國泰醫院就診。