名家論壇》網路溫度計／王浩宇先擔心罷免案吧！

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根據《KEYPO大數據關鍵引擎》，王浩宇的週聲量21,739筆，排名第5名緊追陳時中，成為繼前行政院發言人丁怡銘之後，另一個因為指控商家販售含瘦肉精牛肉而聲量暴衝的人。然而丁怡銘因此丟去發言人職務，王浩宇罷免案也即將在明年1月16日舉行投票，靠追打市售牛肉含有瘦肉精的議題，利用民眾恐慌心態博得眼球之餘，也引來不滿的網友向警局報案是散播假消息，貼出三聯單照片怒轟「對於造謠抹黑的議員，真的不需要客氣！」，高網路聲量同時帶來負面影響。
萊豬爭議未平息 謝長廷碰「核食議題」聲量衝
台灣開放萊豬進口的速度快如閃電，遭許多人抨擊是跳過立院審查，就想在尚未達成共識的情況下強行推動，如今還看不到開放萊豬換到什麼好處的情形下，針對日本核食的問題，駐日經濟文化代表謝長廷近日又表示，台灣若未採納國際標準開放福島等5縣食品，對於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）「恐怕會有影響」，不少人解讀是有意準備開放。
儘管行政院火速澄清，日本食品的議題目前政府尚未有任何討論。謝長廷這次返台，強調會把人民健康擺第一，有輻射的「核食」不會開放，但如果檢驗出來符合規定，沒有輻射的「非核食」，則應跟進歐美先進國家進口開放。一邊強調國人健康為優先，一邊語帶保留的說會照著國際規定走，猶如此次閃電宣布開放萊豬一切遵循國際規範說詞的翻版，萊豬爭議鋒頭之上，謝長廷的週聲量因此衝上20,892筆，排名第6名。
青山宮遶境惹民怨 林昶佐一句「爽了一整天」被出征
台北市青山宮遶境4日至6日登場，卻因為好幾天鞭炮聲響一路從白天施放到夜晚，更造成附近交通一度嚴重癱瘓，引發當地民眾強烈的反彈，對此台北市議員林昶佐卻在臉書貼文說自己「看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天」，點燃不少早已被繞境吵到忍無可忍的網友怒火，大舉出征臉書揚言下次要讓他落選，「2024送你回去繼續當歌手繼續爽唷」。
林昶佐事後公開道歉，音樂祭活動雖然準時結束，但對於後續的繞境與燃放煙火擾民的情況，感到非常抱歉與遺憾，強調艋舺青山王遶境是萬華一年一度的盛事，未來會協調相關事宜，在維持傳統和民眾生活品質之間尋求平衡點。林昶佐的網路聲量也因此爭議竄升，週聲量9,361，排名第15名。
明倫社宅風波剛停歇 青山宮繞境燒到柯文哲
青山宮遶境的爭議同時也燒到台北市長柯文哲，臉書湧入大批不滿民眾留言，市民專線1999也被萬華地區的民眾打爆。對於違法施放鞭炮，深夜期間嚴重影響當地居民的睡眠，民眾幾乎是一面倒的希望政府能依法開罰，但柯文哲表示「法不溯既往」不罰，針對這次青山宮遶境衍生出來的問題，則承諾會與對方開會檢討。
此外，日前明倫社宅每月租金破4萬的消息公布後，引發網友熱議，柯文哲更因此是槓上中央，要求制定全國統一的社宅租金公式，先後與內政部長徐國勇、次長花敬群隔空交火，推升週聲量達49,324筆，排名第3名，僅次於總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。
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萊豬還沒燒完就想談「開放核食」？謝長廷週聲量暴衝 王浩宇先擔心罷免案
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月04日至2020年12月10日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。