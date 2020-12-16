P聯盟／夢想家戰力再升級！錢肯尼成正港台灣郎

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P聯盟／夢想家戰力再升級！錢肯尼成正港台灣郎

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 12:24:24

▲寶島夢想家台美混血的錢肯尼（Kenny Chien）(上籃者)。（圖／寶島夢想家提供）
▲寶島夢想家台美混血的錢肯尼（Kenny Chien）(上籃者)。（圖／寶島夢想家提供）
福爾摩沙台新夢想家球隊今日宣佈於首季即加入球隊的台美混血戰將錢肯尼正式回歸球隊，錢肯尼於今年11月底與台灣籍女友完成結婚登記，並以依親方式取得居留證，依據《就業服務法》第48條1項第2款規定，錢肯尼無須申請工作許可，可直接於台灣就業，先前的工作證問題也順利解套。新球季他確定以本土球員身份加入P. LEAGUE+聯盟，並將於本週六（19）的夢想家開幕戰登場。
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錢肯尼爸爸為美國人，媽媽則為土身土長的台灣人，他於夢想家征戰ABL首季季末即加入球隊，並在第二季擔任球隊中的先發得分後衛，整季表現出色，共出賽28場場均9分，三分球命中率達三成七，在防守端也表現出色，優異的體能及身體對抗性讓他防守洋將時並不居下風，幫助球隊以聯盟例行賽第一名之姿挺進季後賽。雖第三季他因工作證及疫情停賽因素，無法繼續征戰ABL賽事，不過夢想家依舊尋找各種管道全力協助，希望能讓他待在台灣並盡快重返球場。
台新夢想家董事長張承中表示，感謝錢肯尼對我們的信任，他不但是夢想家的創隊元老，更是我們的家人。「這一年來夢想家與他、他的舅舅以及舅舅的律師商討過各種方式，希望能夠讓他重返球場。像是在第三季時，球團同意將他送到ABL其他球隊打球，無奈疫情停賽；也曾嘗試透過他媽媽、外公依親取得居留證；甚至與籃協討論是否直接歸化為台灣人等方式，經過了許久的努力，最後錢肯尼與女朋友感情穩定，決定結婚，並依此取得居留證。」張承中董事長也特別提到，因美國疫情嚴重，使得申請程序緩慢與複雜，「申辦台灣居留證需先與美國FBI申請良民證，而錢肯尼在台灣申請不便，美國良民證又需駐紐約台北經濟文化辦事處的認證才可受理，因此費時較長。錢肯尼能夠順利留在台灣打球參賽，特別感謝立法院蔡其昌副院長、勞動部陳昌邦主任的關心與幫忙！」

剛正式取得台灣居留證的錢肯尼也提到，非常興奮能夠再度回到夢想家，「這段時間我最想說的就是『感謝』，謝謝球團積極協助我處理繁雜的申請程序，現在終於得到好消息，真的非常開心，很期待能夠再次回到球場上，也準備好要跟隊友一起拚戰，目標就是要拿下隊史及聯盟首冠！」錢肯尼也表示，過去征戰ABL期間，感受到台灣球迷滿滿的熱情，「我很喜歡台灣，大家都給予我很多支持，過去這段時間我收到非常多球迷朋友關心的訊息，很高興大家沒有忘記我，新的球季也希望能夠繼續在球場看到大家！」
「台新夢想家」首戰將於本週六（19）於彰化縣立體育館開打，開幕戰一樓票券已完售，二樓票券則熱賣中。更多相關資訊請持續鎖定台新夢想家官方粉絲團。
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