P聯盟／夢想家戰力再升級！錢肯尼成正港台灣郎

我是廣告 請繼續往下閱讀
台新夢想家董事長張承中表示，感謝錢肯尼對我們的信任，他不但是夢想家的創隊元老，更是我們的家人。「這一年來夢想家與他、他的舅舅以及舅舅的律師商討過各種方式，希望能夠讓他重返球場。像是在第三季時，球團同意將他送到ABL其他球隊打球，無奈疫情停賽；也曾嘗試透過他媽媽、外公依親取得居留證；甚至與籃協討論是否直接歸化為台灣人等方式，經過了許久的努力，最後錢肯尼與女朋友感情穩定，決定結婚，並依此取得居留證。」張承中董事長也特別提到，因美國疫情嚴重，使得申請程序緩慢與複雜，「申辦台灣居留證需先與美國FBI申請良民證，而錢肯尼在台灣申請不便，美國良民證又需駐紐約台北經濟文化辦事處的認證才可受理，因此費時較長。錢肯尼能夠順利留在台灣打球參賽，特別感謝立法院蔡其昌副院長、勞動部陳昌邦主任的關心與幫忙！」
剛正式取得台灣居留證的錢肯尼也提到，非常興奮能夠再度回到夢想家，「這段時間我最想說的就是『感謝』，謝謝球團積極協助我處理繁雜的申請程序，現在終於得到好消息，真的非常開心，很期待能夠再次回到球場上，也準備好要跟隊友一起拚戰，目標就是要拿下隊史及聯盟首冠！」錢肯尼也表示，過去征戰ABL期間，感受到台灣球迷滿滿的熱情，「我很喜歡台灣，大家都給予我很多支持，過去這段時間我收到非常多球迷朋友關心的訊息，很高興大家沒有忘記我，新的球季也希望能夠繼續在球場看到大家！」
「台新夢想家」首戰將於本週六（19）於彰化縣立體育館開打，開幕戰一樓票券已完售，二樓票券則熱賣中。更多相關資訊請持續鎖定台新夢想家官方粉絲團。