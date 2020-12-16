港區國安法成北京噤聲工具　美媒：香港正上演最糟的一幕

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評論指出，由北京強加的《港區國安法》介入了過去一直保持獨立的香港司法體制，並且對「分裂國家」、「恐怖主義」、「煽動叛亂」等罪行給予了「模糊的定義」以及嚴厲的刑罰。藉由實施該法，北京成功釀造了恐懼、寒蟬效應、自我審查的浪潮以打擊香港民主派評論員以及社會運動者。
香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）多次擁護國安法，強調該法只針對「少部分」極端份子；中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明也稱，《港區國安法》只針對少部分危害國家安全的罪犯。然而，這個恐懼的氛圍，讓當權者更容易繞過法律，給予民主派人士嚴厲的判決。以周庭（Agnes Chow）、黃之鋒（Joshua Wong）為例，12月初2人因2019年一場包圍香港警察總署的示威活動，被重判10個月、13.5個月。
艾倫－埃布拉希米安（B. Allen-Ebrahimian）引述香港、國際法學專家警告，《港區國安法》適用的範圍可能非常廣泛，以被用來粉碎民主社會及民運組織。中國法律專家柯恩（Jerome Cohen）指出，國安法對香港造成的影響，很大程度上取決於北京選擇如何應用它。
艾倫－埃布拉希米安分析，從大方向來看《港區國安法》不只可以將民主運動定為犯罪，同時它也將對民運人士的打壓擴大至「貪污行為」或是「恐怖主義」，例如指控透過募資平台（Patreon）籌措經費的電台主持人「貪污」。
對於香港社會前景，評論指出值得觀察的是，許多香港人前往美國找庇護，同時川普政府、美國國會都有意協助這些香港公民找到在美國的「安全避風港」（safe haven）。參議院邊境安全與移民司法委員會於12月16日將舉行聽證會，目前流亡海外的香港前立法會議員羅冠聰（Nathan Law）也將出席。