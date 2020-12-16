港區國安法成北京噤聲工具　美媒：香港正上演最糟的一幕

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港區國安法成北京噤聲工具　美媒：香港正上演最糟的一幕

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-16 12:50:14

香港/港區國安法/基本法/香港政府/港府/林鄭月娥
▲香港特首林鄭月娥同政府官員，於記者會上力挺《港區國安法》對維護香港和平繁榮的重要性。（圖／美聯社／達志影像）
中國全國人大於5月28日通過《港區國安法》，該法在香港政府於7月1日正式實施以來，包括壹傳媒創辦人、前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭、主席林朗彥等多名民運人士、媒體工作者及前立法位議員被以《港區國安法》逮捕或通緝。美國新聞網站「Axios」週二（15）刊登評論，形容現時的香港「正在上演最糟糕的一幕」。
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針對時事發表簡短精闢評論的「Axios」15日由前國際調查記者同盟（ICIJ）中國新聞記者艾倫－埃布拉希米安（B. Allen-Ebrahimian）發表的評論文章，指出在北京對香港實施國家安全法後，評論家擔心的「最糟情形」正在發生。上週，香港政府以嚴厲的國安法展開一系列的逮捕，其中壹傳媒、蘋果日報的創辦人黎智英（Jimmy Lai），被指控「涉嫌勾結外部或境外勢力危害國家安全」並且被法庭拒絕申請保釋。同時，黎智英被捕一事展現了《港區國安法》真正的力量，以及北京消滅異議聲音的意圖。
▲（圖／翻攝自Axios）
▲美國新聞網站Axios昨日（12月15日）刊登評論：「香港正在上演最糟糕的一幕」。（圖／翻攝自Axios）
評論指出，由北京強加的《港區國安法》介入了過去一直保持獨立的香港司法體制，並且對「分裂國家」、「恐怖主義」、「煽動叛亂」等罪行給予了「模糊的定義」以及嚴厲的刑罰。藉由實施該法，北京成功釀造了恐懼、寒蟬效應、自我審查的浪潮以打擊香港民主派評論員以及社會運動者。

香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）多次擁護國安法，強調該法只針對「少部分」極端份子；中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明也稱，《港區國安法》只針對少部分危害國家安全的罪犯。然而，這個恐懼的氛圍，讓當權者更容易繞過法律，給予民主派人士嚴厲的判決。以周庭（Agnes Chow）、黃之鋒（Joshua Wong）為例，12月初2人因2019年一場包圍香港警察總署的示威活動，被重判10個月、13.5個月。

▲（圖／翻攝自BBC影片）
▲黎智英於8月首次被逮捕後，接受BBC專訪，表示自己「無所畏懼」也不會離開香港。（圖／翻攝自BBC影片）
▲黃之鋒、林朗彥、周庭3人，於2020年11月23日前往西九龍法院應訊。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃之鋒、林朗彥、周庭3人，於2020年11月23日前往西九龍法院應訊。（圖／美聯社／達志影像）
艾倫－埃布拉希米安（B. Allen-Ebrahimian）引述香港、國際法學專家警告，《港區國安法》適用的範圍可能非常廣泛，以被用來粉碎民主社會及民運組織。中國法律專家柯恩（Jerome Cohen）指出，國安法對香港造成的影響，很大程度上取決於北京選擇如何應用它。

艾倫－埃布拉希米安分析，從大方向來看《港區國安法》不只可以將民主運動定為犯罪，同時它也將對民運人士的打壓擴大至「貪污行為」或是「恐怖主義」，例如指控透過募資平台（Patreon）籌措經費的電台主持人「貪污」。

對於香港社會前景，評論指出值得觀察的是，許多香港人前往美國找庇護，同時川普政府、美國國會都有意協助這些香港公民找到在美國的「安全避風港」（safe haven）。參議院邊境安全與移民司法委員會於12月16日將舉行聽證會，目前流亡海外的香港前立法會議員羅冠聰（Nathan Law）也將出席。
▲流亡海外的前眾志創黨主席羅冠聰在臉書對黃之鋒等人被捕一事表達痛心，甚至投書外媒《紐約時報》呼籲拜登上任後務要持續干預、關注香港狀況。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）
▲流亡海外的前眾志創黨主席羅冠聰在臉書對黃之鋒等人被捕一事表達痛心，甚至投書外媒《紐約時報》呼籲拜登上任後務要持續干預、關注香港狀況。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）
 
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