莊凱勛苦練魔術還扮醜　回家卻踢鐵板「曝兒子反應」

影集《天橋上的魔術師》由莊凱勛飾演的天橋上魔術師，如咒語般的訴說：「心裡真的想要，夢就會變成真的。」莊凱勛則說，這次表演不僅具有挑戰，更是顛覆他所有的影史演出經驗，「是從影到現在，最不需要做功課的一個角色，因為完全沒有脈絡可尋。」這次高難度挑戰讓他大呼過癮，同時更大讚故事的很多魔幻時刻，都被完美呈現，讓他深受感動。在造型上，莊凱勛為戲故意扮醜，連指甲都抹黑，更貼近一個流浪漢般神祕滿點卻也魅力十足的模樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莊凱勛（後）飾演的天橋上魔術師。（圖 / 公視提供）

× ▲莊凱勛（後）飾演的天橋上魔術師。（圖 / 公視提供）

這次劇中和主人翁小男孩們有大量對戲的他，笑稱他們是「半獸人狀態」，在劇組裡保持著開心、不受控、對所有事情充滿好奇，東玩西玩，遇到拍感情很重的戲份時，莊凱勛拿出十足耐心，用講故事的方式引導小男主角而順利拍完，他笑稱：「哪個小男生不毛躁？小孩子就這樣我兒子也是這樣，哭完肚子餓就吃東西。」他也說，現階段他的魔術師是小孩，這次為劇練魔術有模有樣，劇中表演魔術都來真的，讓小男孩們真的看到目瞪口呆，但在家練習給小孩看時卻踢到鐵板，直呼「他看不懂。」

▲劇中有大量小朋友出演。（圖 / 公視提供）

× ▲劇中有大量小朋友出演。（圖 / 公視提供）

《天橋上的魔術師》講述1985年夏天，國小四年級的小不點是中華商場皮鞋店的小兒子，生意囝仔一張嘴「花蕊蕊」，每天都會去天橋上擺攤賺零用錢。這天，商場裡來了一個神祕魔術師，他有一個聚寶盆、一隻散發彩色光芒的斑馬，還會變好多神奇魔術。小不點崇拜魔術師，他買了魔術道具每天練習。與此同時，越來越多商場裡的少男少女們遇到這個魔術師；而每次看過魔術的人，都會得到改變一生的神奇力量。