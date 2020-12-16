三強聯手　全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動

由日月光、中華電信、高通三強聯手打造全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠，今（16）日於日月光集團高雄廠正式啟動，高雄市長陳其邁表示，這也意味著台灣在5G智慧製造的製程或者是在工廠的標準設一個新的里程碑，相信伴隨「強強強」三方的合作，可以讓台灣的產業快速的翻轉。

我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部技術處斯世代通訊技術推進辦公室為推動關內5G及業發展，召集中華電信、日月光、高通共同建置台灣首座5GmmWave專用網路的智慧工廠，5G mmWave企業專網智慧工廠計畫以一年為期，預計完成後將實現更多5G企業專網垂直應用功能，屆時台灣可望成為全球「真」5G企業專網智慧工廠展示最佳場域，並帶動5G創新生態系加速成長！

陳其邁致詞時表示，對於全球第一座5G mmWave企業專網智慧工廠在高雄啟動，非常高興，日月光在智慧製造領先的技術也包括虛實整合等等的解決方案，也可以應用到其他產業的創新，翻轉傳統產業，能夠在其他跨領域的部分產生蝴蝶效應，讓高雄的產業全面升級，且第一線的產線工程師全部都講台語這個才厲害，代表在封測產業的虛實整合及5G智慧製造技術，台灣已經能夠在地化、自主化，保持全球技術的領先，日月光現在在高雄的員工有25000人，希望在最短的時間能夠成長到4萬人，成為全球最大的半導體廠商，而它就落腳在高雄。



陳其邁笑說，日月光半導體吳田玉執行長知道自己的選舉的口號就是「兩年拚四年」，現在是加緊投資高雄最好的時間，相信伴隨著日月光、中華電信、高通「強強強」三方的合作，絕對可以讓台灣的產業快速的翻轉，非常恭喜全球第一座的5G的智慧工廠就在高雄。



執行長吳田玉表示，這結合了三個很複雜的方案，中華電信有完整的資安系統，跟完整的5G方案，這個事情本身是集中華電信所有的資源、人力、願景與心力做出來的，而高通在毫米波5G花的心力、智慧財產、所有的研發，領導者的地位無庸置疑。



▲（左至右）中華電信董事長謝繼茂、高雄市長陳其邁、日月光半導體執行長吳田玉等人，戴上5G+AR的眼鏡示範，屆時將可透過擴增實境（AR）看著同一份SOP共同遠端修復，充分展現智慧工廠運用5G mmWave高速率、低延遲兩大特點，並同步以大數據分析檢測產生的巨量高解析度圖片，提高檢測精準度、良率與產能。（圖／記者鄭婷襄攝） 吳田玉說，日月光的智慧工廠，花了11年的時間，從4位到現在的500位系統工程師，最簡單的第1棟到今年會完成第18座，而明年將會完成第25座，此次3個公司把各自過去的經驗、知識的累積集合在一起，在台灣的高雄，讓大家見證全世界第一座完全的毫米波5G，完全無人的智慧工廠，跟過去用非5G方案18座的經驗，去做大數據的比較，承蒙市長的抬愛、中央的支持，日月光希望在最短時間能開始第三園區的計畫，目前在第二園區總共雇了5200位員工，第三園區估計可以雇8600位員工，總投資金額達940億新台幣。





中華電信董事長謝繼茂表示，國內5G可釋出之28GHz mmWave總頻寬為3.5GHz之9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求。在台灣，中華電信擁有mmWave最大連續頻寬600MHz，並且致力於5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大領域進行技術研發，中華電信身為「亞洲新灣區5G AloT 國際大聯盟」的創始成員之一，將會在高雄市亞洲新灣區的5G AloT創新園區投入資源，促進台灣5G產業接軌國際。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，在高通總部及相關技術全力支援下，很高興能與台灣企業夥伴合作建置全球第一座內含智慧工廠的5G mmWave企業專網，凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢，他認為，台灣擁有OEM、ODM技術與人才優勢，高通將提供技術支援，協助加強毫米波技術掌握，讓台灣成為毫米波基地，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。