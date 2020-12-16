進口萊豬換CPTPP？洪秀柱：蘇貞昌連神明都騙、不要信他
進口萊豬換CPTPP？洪秀柱：蘇貞昌連神明都騙、不要信他
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-16 13:31:22
國民黨前立委沈智慧發起絕食，要民進黨立委們敢支持萊豬進口，就要有勇氣在院會處理並記名表決。對於進口萊豬的政策，行政院長蘇貞昌解釋是為了幫台灣爭取國際空間，加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。國民黨前主席洪秀柱今（16）日探視沈智慧時痛罵蘇貞昌「連神明都敢騙，他講的話就像屁一樣。」
洪秀柱認為，其實民進黨立委都覺得進口萊豬政策有問題，但一邊是黨意、另一邊是民意，他們不敢表態只能打模糊仗，「因此我們希望透過立法院記名表決，每個人坦承告訴大家自己的立場是什麼」對於蘇貞昌表示，進口萊豬是為了幫台灣爭取國際地位，洪秀柱直批可笑，「今天歐盟、中國大陸完全拒絕萊豬進口，請問損害他們國際地位嗎？這是很荒謬、沒有邏輯的說法，他們也說得出口，台灣民眾有那麼愚蠢嗎？」此外，洪秀柱也大膽預測政府完全不會認真把關，以及美國有用萊克多巴胺的豬肉，屆時會全面傾銷到台灣，「他們完全推託給業者，說他們自己能標，如果業者亂標呢？明明進口萊豬但標示沒有，要怎麼查？我看美國20%的萊豬全都要進到台灣了，台灣政府這麼歡迎，全部都進口到這邊來了」。