北部人崩潰！降雨時程曝光了 錯過「2天空檔」等到明年
北部人崩潰！降雨時程曝光了 錯過「2天空檔」等到明年
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 13:43:27
中央氣象局今（16）日清晨針對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，提醒民眾留意較大雨勢；由於東北季風影響，北台持續溼冷，今晨最低溫僅13度，為新北市石門區的富貴角。對此，氣象達人彭啟明今早在臉書貼文提到，北部雨將一路下到年初，中間只有短暫2天空檔。
彭啟明表示，北部將持續有雨，但預期周四、五會有個短暫空檔，雨勢及範圍都會減少，可以把握這兩天好天氣，並稱「如果您不注意，一定會覺得每天都在下雨，而且至少持續會到年底或明年初」。而根據氣象局天氣預報指出，本周天氣大致上是東北季風影響的天氣型態，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率高，其中在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為持續，有局部較大雨勢、大雨或豪雨發生的機率，其他地區則維持多雲到晴。待周五東北季風稍減弱，各地氣溫會進一步回升，但周六另一東北季風再度增強，下周日至下周二東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，其他地區早晚亦轉涼；其中東北風開始增強的周末，水氣較多，迎風面、特別是基隆北海岸、大台北山區、東北部地區降雨程度會比周五有感，北部、東半部、恆春半島降雨機率提高，各地雲量也會增多。（編輯：賴詠璿）