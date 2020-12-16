暖暖包一直搓壽命會變短！冷後別急著丟　還有這「妙用」

最近天氣陰雨綿綿，又濕又冷，想必有不少人已經開始使用暖暖包了吧！不過，大家知道嗎？其實暖暖包不用搓也會慢慢發熱，台大化工博士謝玠揚表示，暖暖包「越搓熱得越快」，但持續發熱的時間也會變短，他更分享了一些暖暖包的「實用功能」。

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根據《良醫健康網》報導，謝玠揚在專欄中撰文指出，其實暖暖包不用搓也會慢慢發熱，搓的動作只是加速反應速度，熱得比較快，暖暖包的原理絕非摩擦生熱！暖暖包的主成分為鐵粉、活性碳、蛭石與食鹽，發熱原理其實就是讓「鐵粉生鏽」。

▲台大化工博士謝玠揚表示，用過的暖暖包也可以放在鞋櫃或衣櫃中，既可除臭又能除濕，真正做到物盡其用。（圖／翻攝自dcard）

謝玠揚表示，拋棄式的暖暖包，視使用情況可作用8至24小時，越搓熱得越快，不過，持續發熱的時間也會變短；相反的，可以撐越久的，溫度就不會太熱。他也透露，暖暖包可達到的溫度約在40℃至50℃左右，有時放進口袋裡再加上搓揉，能達到50多度。

此外，謝玠揚更提醒大家，用過的一次性暖暖包，還有其他用途，別急著馬上丟棄。他說，雖然裡頭的鐵粉都已生鏽發熱完畢，但多孔隙的活性碳與蛭石有時會繼續吸收水分，冬天溼冷，用過的暖暖包也可以放在鞋櫃或衣櫃中，既可除臭又能除濕，真正做到物盡其用。（編輯：許苡晴）